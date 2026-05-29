싱가포르 이어 동남아 두 번째 인증 확보

[헤럴드경제=강승연 기자] 파리바게뜨가 세계 최대 무슬림 국가인 인도네시아에서 공식 할랄 인증을 받았다고 29일 밝혔다. 동남아 지역에서 할랄 인증 획득은 싱가포르에 이어 두 번째다.

할랄 인증은 이슬람 율법에 부합하는 원재료 사용과 위생·생산·유통 관리 기준에 관한 국제적 품질 인증 제도다.

파리바게뜨는 인도네시아 할랄 공식인증 정부 기관인 ‘할랄제품보증청(BPJPH)’으로부터 자카르타·탕그랑·데폭·메단·수라바야 등 현지 23개 전 매장에 대한 공식 할랄 인증을 획득했다.

이번 인증은 빵·페이스트리·케이크·핫밀·음료 등 전 메뉴를 대상으로 진행됐다. 파리바게뜨는 원재료 공급망과 생산, 매장 운영 전반에 걸쳐 할랄 기준을 충족했다.

파리바게뜨는 지난해 말레이시아 조호르에 1만2900㎡ 규모의 할랄 인증 생산센터를 준공하며 생산부터 유통·매장 운영까지 연결되는 동남아 할랄 운영 체계를 단계적으로 구축한 바 있다.

올 2월 싱가포르에서 할랄 인증을 받은 데 이어 2억4000만명의 무슬림 인구 대국인 인도네시아에서도 할랄 인증을 획득한 만큼, 글로벌 할랄 시장 공략에 더욱 박차를 가할 계획이다.

파리바게뜨는 미국·캐나다·프랑스·영국·중국·싱가포르·베트남·인도네시아·말레이시아·필리핀·캄보디아·몽골 등 총 15개국에 진출해 730여개 해외 매장을 운영하고 있다.

파리바게뜨 관계자는 “이번 인증은 세계의 다양한 문화를 존중하는 포용적 브랜드로 성장해 나가기 위한 글로벌 전략의 일환”이라며 “앞으로도 현지 소비자들의 라이프스타일과 문화적 특성을 반영한 제품과 서비스를 강화하며 글로벌 고객층을 확대해 나가겠다”고 말했다.