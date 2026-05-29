통신-센싱 융합·AI·6G 연계 기술 검증 추진

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 삼성전자와 손잡고 6G 시대의 핵심 기술로 꼽히는 ‘통신·센싱 융합 기술’에 대한 연구개발에 나선다.

29일 LG유플러스는 삼성전자와 통신·센싱 융합 기술 연구개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 통신·센싱 융합, 인공지능(AI)·6G 연계 기술을 공동 연구하고, 실제 통신 환경에서의 적용 가능성을 검증할 예정이다.

이번 협약은 6G 시대를 대비해 연구 단계 기술을 실제 통신망 환경에서 검증하고자 실행됐다. 양사는 ▷통신·센싱 융합 기술(기지국 기반 센싱) ▷AI·6G 연계 기술 아이템을 중심으로 공동 연구를 진행할 계획이다. 연구 결과를 바탕으로 향후 6G 기술 표준화와 신규 서비스 검토에도 협력한다.

이동통신 기지국을 활용한 센싱 기술과 통신·센싱 융합 기술은 향후 네트워크 활용 범위를 확장할 수 있는 핵심 기술로 꼽힌다. 지난해 LG유플러스는 6G 백서를 통해 기존 기지국 등 통신 인프라를 센서처럼 활용해 주변 환경을 인지하는 ‘통신·센싱 융합(ISAC)’ 기술이 6G 핵심 요소가 될 수 있다고 언급하기도 했다.

LG유플러스는 통신사업자로서 축적한 경험을 바탕으로, 연구 성과가 실제 통신망에 적용 가능한지를 검증하는 역할을 맡는다. 단순 기술 연구를 넘어, 실제 통신 환경에서의 활용 역량을 점검해 향후 6G 기술과 서비스로의 확장 가능성을 검토한다는 계획이다.

삼성전자에서는 DX부문 선행연구조직인 삼성리서치가 합력에 참여한다. 삼성리서치는 차세대 이동통신·네트워크 기술을 포함한 다양한 미래 핵심 기술 연구를 담당하는 조직이다.

이 조직은 연구 기술의 실효성과 완성도를 높이는 데 주력할 계획이다. 통신사업자의 네트워크 운영 환경과 요구사항을 연구에 반영함으로써, 통신·센싱 융합 기술과 AI·6G 연계 기술의 적용 가능성을 점검한다.

이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 “6G 시대에는 연구 기술이 실제 통신망에서 얼마나 효과적으로 구현될 수 있는지가 중요하다”며 “삼성리서치와의 협력을 통해 통신사 관점에서 기술을 실증·검증하고, 미래 통신 기술 경쟁력을 차근차근 확보해 나가겠다”고 말했다.

정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터(ACRC) 센터장은 “통신망을 센싱 플랫폼으로 확장한 ISAC은 사용자와 통신사, 그리고 다양한 산업군이 6G의 가치를 체감하게 할 수 있게 해주는 핵심 기술”이라며 “LG유플러스와의 협력을 통해 6G 서비스의 가능성을 다양한 실제 환경에서 검증하고 핵심 기술 확보를 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편, LG유플러스는 앞서 LG전자와도 6G 시대를 대비한 AI 기반 통신 기술 선행 연구개발 및 국제 표준화 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 현재 시맨틱 통신과 양자내성암호(PQC) 등 차세대 통신 핵심 기술 연구를 공동으로 추진 중이다.