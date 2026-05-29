[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크와 대구보건대는 지난 28일 임직원 AI 실무 역량 강화 및 미래 금융 인재 양성을 위한 교육 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 급변하는 디지털 금융 환경 속에서 은행 임직원들의 AI 실무 능력을 고도화하고 이를 바탕으로 혁신적인 금융 서비스를 창출할 수 있는 기반을 다지기 위해 마련됐다.

이날 협약에 따라 대구보건대는 은행 임직원을 위한 맞춤형 AI 실무 교육용 동영상 콘텐츠와 오프라인 실습 프로그램을 개발해 제공하며 전반적인 기술적 지원도 병행할 예정이다.

제작된 고품질 교육 콘텐츠는 iM뱅크의 전용 사내 디지털 학습 플랫폼을 통해 전 임직원에게 상시 제공돼 자기주도적 학습 환경을 조성할 방침이다.

강정훈 은행장은 “이번 대구보건대와의 협력을 통해 임직원들이 AI 기술을 실무에 적극 도입해 업무 효율성을 극대화하고 디지털 혁신을 선도할 수 있는 중요한 발판이 될 것으로 기대한다“고 말했다.