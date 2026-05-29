“오만, 호르무즈 통행료 계획 없다 밝혀”

[헤럴드경제=정목희 기자] 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 28일(현지시간) 이란과의 종전 협상과 관련해 미국은 ‘나쁜 합의’를 맺지 않을 것이라는 입장을 재확인했다. 협상이 결렬될 경우 군사적 대응에 나설 수 있다는 점도 거듭 경고했다.

베선트 장관은 이날 백악관 브리핑에서 ‘이란과 잠정 합의에 도달했느냐’는 질문에 “모든 것은 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하느냐에 달려 있다”고 답했다.

이어 전날 트럼프 대통령의 내각 회의 발언을 언급하며 “트럼프 대통령은 미국 국민과 미국에 나쁜 합의를 하지 않을 것”이라고 강조했다.

미 인터넷매체 악시오스는 이날 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 ‘종전 양해각서(MOU)’에 잠정 합의했지만, 트럼프 대통령이 아직 최종 승인하지 않은 상태라고 보도했다.

다만 베선트 장관의 이날 발언은 잠정 합의 여부를 직접 확인하기보다는 미국의 원칙적 입장을 재확인한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 전날 내각 회의에서 “난 형편 없는 합의를 하려고 이 일을 한 게 아니다”라며 미국 입장에서 만족스러운 수준의 합의가 도출돼야 한다는 입장을 밝힌 바 있다.

베선트 장관은 또 미국의 ‘레드라인’으로 ▷이란의 고농축 우라늄 폐기(해외 반출 포함) ▷핵무기 개발 중단 ▷호르무즈 해협의 자유로운 항행 보장 등을 제시했다.

그는 이날 아침 주미 오만 대사가 자신과의 통화에서 오만이 해협에 통행료를 부과할 계획이 없다는 점을 확인했다고도 말했다.

이란이 오만과 함께 해협 통행료를 징수하려는 움직임을 보이자, 미국은 오만을 향해 이란에 협조하지 말라고 강하게 촉구한 바 있다.

베선트 장관은 미국과 이란이 최근 며칠간 산발적인 군사행동을 이어가는 상황에서도 휴전이 유효한 것이냐는 질문에 “지금까지 우리가 취한 모든 조치는 방어적인 성격이었으며 현재로선 그런 기조를 유지할 것”이라고 말했다.

다만 그는 “우리의 인내심은 무한하지 않다”며 “트럼프 대통령이 평화적 합의를 이끌어낼 수 없다고 판단한다면 군사적 대응(kinetic)이 다시 시작될 것”이라고 밝혔다.