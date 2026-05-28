[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령이 전통시장에 들러 식사를 하는 것과 관련해 야권 일각에서 비판 여론이 제기된 가운데 민심을 청취하기 위해서라고 설명했다.

이 대통령은 28일 청와대 수석보좌관 회의에서 “제가 최근에 행사 끝나고 주로 식사를 시장에서 하는데 ‘시장에 밥 먹으러 갔냐’고 주장하는 사람도 있다”며 “원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 좀 이해하길 바란다”고 말했다.

그는 “시장에 가면이 여러 사람들 얘기를 듣는데 역시 전통 시장에 많은 서민들이 생계를 꾸리고 있고 또 서민들도 그에 많이 의존한다”며 “그런데 전통시장들 상황이 생각보다 개선도 안 되고 계속 악화되고 있는 거 같다”고 설명했다.

이 대통령은 “(시장에서)몇 가지 들었던 이야기들이 있어서 그 말씀을 좀 드리려고 한다”며 “주로 아케이드나 간판 같은 이런 시설 개선들을 많이 요구하고 안전 시설에 대한 요구도 많다”고 했다.

그는 “몇 군데가 보면 시설이 너무 노후가 돼 있고 이 노후 시설 정비 수요도 많다”며 “전통시장 현대화도 서둘러야 되겠다”며 “비용이 필요한데 그 비용의 일부 책임 부담을 위해 민간 분야 상인들 또는 상인회가 부담하게 하는 관행이 있다”고 말했다.

그러면서 “그 부담 때문에 필요한 최소한의 시설 개선도 못 하는 상황”이라고 지적하며 “정부 부담을 좀 더 늘리고 또 민간 부담을 좀 줄여서 완전히 없애는 건 어렵더라도 그 부담금 때문에 할 수 있는데도 하지못하는 일이 생기지 않도록 잘 챙겨 주기 바란다”고 했다.

그는 “가는 데마다 듣는 얘기라서 신속하게 좀 제도 개선을 했으면 좋겠다”고 당부했다.

전통시장 유통 플랫폼 강화 주문 “골목·지방이 살아야 나라가 산다”

열악한 전통시장의 경쟁력 보완 방안으로 온라인 유통 플랫폼의 활성화를 주문하기도 했다.

이 대통령은 “요즘은 직접 찾아오는 손님만 있는 게 아니고 온라인 거래도 많은데, 전통시장들은 거기서 밀리다 보니까 아마 매출처가 다양화되지 못하고 좀 어려움을 겪는 것 같다”며 “전국의 전통시장을 하나로 연결하는 온라인 유통 플랫폼도 좀 활성화하면 좋겠다”고 말했다.

그는 “하나의 방법이니까 꼭 이렇게 하라는 건 아니다”라며 “온갖 수단을 다 동원해서 유통이 활발해질 수 있도록 방안을 찾아주길 바란다”고 했다.

전통시장과 골목상권을 지켜야 한다는 메시지도 전달했다.

이 대통령은 “전통시장이 살아야, 또 골목과 지방이 살아야 나라가 산다”라며 “균형 있는 경제 성장도 우리 사회 모든 영역 모든 부분이 함께 성장할 때 가능하다”고 강조했다.

참모들에겐 “지금까지도 잘해 왔지만, 좀 더 세심하게, 좀 더 낮게, 좀 더 현장 속에서 필요한 정책들을 챙기고 속도감 있게 추진하면 좋겠다”고 했다.