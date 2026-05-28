“ESG 경영 행보 지속, 인류 탄소중립 실현 이바지”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연은 의결권 자문기관 ISS(Institutional Shareholder Services)의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 평가인 ‘퀄리티 스코어’에서 8개월 연속 전 영역 최고 등급을 획득하고 있다고 28일 밝혔다.

ISS 퀄리티 스코어는 매월 전 세계 주요 기업의 환경, 사회, 지배구조 3개 부문을 최신 공시 정보 및 세계적 산업 분류 체계인 GICS(Global Industry Classification Standard)에 따른 평가 모델을 활용해 분석 후 타 회사와의 상대평가를 통해 총 10개 등급을 부여한다. 1등급이 해당 부문 내 가장 우위의 정책 및 낮은 리스크를, 10등급이 가장 열위의 정책과 가장 높은 리스크를 가지고 있음을 의미한다.

퀄리티 스코어 평가는 부문별 4개 영역, 총 380여 개에 달하는 요소를 활용해 진행한다. 평가 항목은 GRI, TCFD, SASB 등 주요 이니셔티브의 내용을 포괄한다. 기업의 최신 정보를 이용해 상대평가를 진행하는 만큼, 각 기업의 ESG 경쟁력과 성과를 비교·분석하는 데 적합하다는 평가다. 실제로 전 세계 주요 기관투자자와 연기금 등이 투자 의사 결정시 퀄리티 스코어를 참고 지표로 삼고 있다.

고려아연은 이달 초 기준 ISS 퀄리티 스코어 3개 부문 모두 1등급을 받았다. 환경과 사회, 지배구조 전 부문의 역량이 모두 최상위권으로 평가받았다. 특히 지난해 하반기 반부패 관행, 인권 정책 등 신규 지표가 추가되며 평가 기준이 한층 강화되었음에도 8개월 연속 전 부문 1등급을 안정적으로 유지했다.

고려아연은 ESG경영 강화를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다. 지난 2024년 온산제련소에 국가산업단지 내 최초의 수소충전소를 설치했다. 호주에서는 친환경제련소 구축과 탄소중립 달성을 목표로 태양광·풍력발전에 투자하고 있다. 미국에서는 자원순환 네트워크를 활용한 재생 원료 조달에 힘쓰고 있다. 온산제련소가 생산하는 동(구리)과 은이 100% 순환자원으로 생산된다는 점을 글로벌 인증기관인 SGS로부터 인증받았다.

사회 분야에서는 노무관리 및 보건안전 분야 개선을 지속하고 있다. 또 아동, 장애인, 노인, 여성한부모, 자립준비청년 등 취약계층과 재한 고려인 가족 등 다문화가정을 지원하는 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 더불어 매년 영업이익의 1%가량을 사회공헌 예산으로 편성해 적재적소에 지원하고 있다.

아울러 지배구조 개선을 위해 2021년 말 ESG경영팀과 경영진 자문기구인 지속가능경영위원회(현 지속가능경영추진위원회)를 신설했다.

고려아연 관계자는 “고려아연은 세계 최고 수준의 본업 경쟁력을 유지하는 것에 만족하지 않고, 기업시민으로서의 의무를 다하기 위해 ESG 경영 역량 강화에 적극 투자하고 있다”며 “앞으로도 ESG 경영 행보를 이어가 지속가능한 미래를 만드는 ‘글로벌 핵심광물 허브’로 자리매김하고, 인류의 탄소 중립실현에 기여하기 위해 노력하겠다”고 말했다.