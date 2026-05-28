임직원 업무 학습 AI 에이전트 코딩 없이도 일상 업무 자동화

SK텔레콤이 인공지능(AI) 에이전트 서비스 ‘에이닷 비즈 코워크(A.Biz Cowork)’를 중심으로 본격적인 AI 전환(AX)에 나선다.

28일 SK텔레콤은 임직원이 자신의 업무 방식을 AI에 학습시켜 활용하는 AI 에이전트 서비스 ‘에이닷 비즈 코워크’ 베타 버전을 사내에 적용(사진)했다고 밝혔다. 아울러 전사 AX 과제를 통합 관리하는 ‘AXMS’를 1.5버전으로 고도화하고 ‘AX 챌린지’를 정례화하며 AI 전환을 가속한단 방침이다.

SK텔레콤에 따르면 ‘에이닷 비즈 코워크’는 임직원이 업무를 요청했을 시 스스로 실행 계획을 세우고 코드 작성과 결과 검증까지 수행해 주는 서비스다. 개발 지식 없이도 원하는 결과를 도출할 수 있으며, 한 번 학습한 업무 방식은 반복 수행해 효율을 높인다. 기존 AI 도구가 질문에 답하는 수준이었다면, 구성원 각자의 업무 루틴 자체를 자동화한단 점에서 강점이 있다고 이 회사는 설명했다.

예를 들어 법무 담당자가 계약서 검토 기준(계약 기간, 위약금, 개인정보 처리 조항 등)을 한 번 학습시켜 두면, 이후 새 계약서가 들어올 때마다 AI가 동일한 기준으로 검토 결과를 정리해 준다.

AI가 수십 개의 규격서나 제안서를 검토하고, 필요한 조건만 추출해 비교표로 만드는 것도 가능하다. 또 아웃룩(Outlook)·팀즈(Teams) 등 사내 협업 도구와의 연동도 지원한다. SK텔레콤은 향후 연동 대상을 단계적으로 확대할 계획이다.

더불어 SK텔레콤은 구성원의 AI 전환을 체계적으로 관리하고자 전사 AX 관리 플랫폼 ‘AXMS’를 버전 1.5로 업데이트했다. AXMS는 AX 변화 관리 조직인 AI 보드(Board)에서 전사 AX 과제를 하나의 대시보드에서 확인하고 관리할 수 있도록 돕는 플랫폼이다. AXMS 1.5의 주요 기능은 ▷AX 과제 대시보드 ▷과제 등록 및 관리 ▷AX 허브 ▷AX 라이브러리 ▷과제 지원 체계 등이다.

SK텔레콤은 이번 업데이트를 계기로 전사 AX 과제의 등록·관리 체계를 강화하고, 구성원이 아이디어를 실제 과제로 실행할 수 있는 지원 기능을 확대했다고 강조했다. 또 AI 툴 추천, 교육·실습 프로그램 연계, AX 결과물 공유 기능 등을 추가했다.

윤현상 SK텔레콤 에이닷기획담당은 “AI 활용은 이제 내 업무 방식을 AI에 가르치는 단계로 발전하고 있다”며 “구성원이 자신의 직무에 맞춰 다수의 AI 에이전트를 직접 구현하고 활용할 수 있는 환경을 만들어 일하는 방식을 혁신하겠다”고 말했다. 차민주 기자