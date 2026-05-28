국내·해외주식 UX 통합 서비스 AI로 해외 기업 공시 번역·요약 디지털자산 시세, 리서치 등 제공

한화투자증권은 모바일 투자 애플리케이션 ‘한화투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)’의 주요 기능과 사용자환경(UI)·사용자경험(UX)를 개편하는 리뉴얼을 실시했다고 28일 밝혔다.

새로워진 ‘한화투자증권 MTS’는 보다 직관적인 홈 화면과 메뉴 구조를 선보이고 국내·해외주식, 연금, 금융상품과 더불어 디지털자산 정보까지 아우르는 고도화한 통합 투자 환경을 제공한다.

먼저 ‘주식 홈’에서는 국내주식과 해외주식 UX를 통합하고 주문, 투자 정보, 실시간 종목 탐색 등 주요 기능을 보다 직관적으로 이용할 수 있도록 했다.

글로벌 시장 정보와 관련 투자 콘텐츠도 강화했다. ‘인공지능(AI) 공시’ 기능은 AI를 활용해 해외주식 종목의 원문 공시를 한글로 번역하고 요약본과 투자포인트를 제시해 투자자들이 해외 기업의 공시를 직접 찾아보지 않고도 핵심 정보를 쉽게 접할 수 있도록 돕는다.

‘연금/상품 홈’은 연금저축 및 퇴직연금 투자 접근성을 높이고, 펀드·채권·주가연계증권(ELS) 등 다양한 금융상품이 한눈에 들어오도록 화면을 개선했다.

‘디지털자산 홈’도 새롭게 선보였다. 디지털자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle)과 연계해 디지털자산 관련 뉴스, 시세, 리서치자료 등을 제공하는 신규 서비스를 도입하고, 가상자산 종목을 관심종목으로 등록해 주식과 통합 관리할 수 있는 기능을 탑재했다.

한화투자증권은 ‘글로벌 넘버1 실물기반 토큰화 자산(RWA, Real-World Asset) 허브’ 비전을 바탕으로 디지털자산 관련 사업을 확대하고 있다. 최근에는 가상자산거래소 업비트 운영사인 두나무 주식 약 6000억원어치를 추가로 취득했으며 미국 웹3 인프라 전문 기업 ‘크리서스’, ‘쟁글’ 등에 투자키도 했다.

안인성 한화투자증권 디지털부문 부사장은 “이번 MTS 개편은 고객의 투자 편의성을 높이는 동시에 디지털 전환 전략과 미래 투자 환경 변화에 대응하기 위한 것”이라며 “앞으로도 주식부터 디지털자산까지 다양한 투자 자산을 아우르는 통합 투자 플랫폼으로서 차별화된 고객 경험을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다. 정윤희 기자