[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 서울 예술의전당이 추진하는 2026년 공연 영상화 사업 ‘SAC ON SCREEN’ 공모사업에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

이 사업은 문화예술 접근성이 상대적으로 낮은 지역 주민들에게 수준 높은 공연예술 콘텐츠를 제공해 지역 간 문화 격차를 완화하고 문화 향유 기회를 확대하기 위해 추진되는 것이다.

이번 공모 선정에 따라 울릉군은 올해 6월부터 12월까지 서울 예술의전당의 우수 공연 영상 콘텐츠를 한마음회관 공연장에서 무료로 상영한다.

이를 위해 울릉군은 쾌적한 공연 영상 관람을 위해 최신형 레이저 프로젝터를 신설해 공연 영상 상영 준비에 만전을 기하고 있다.

상영 작품은 클래식, 연극, 뮤지컬, 오페라, 발레 등 다양한 장르로 구성되며 총 14편이 제공될 예정이다.

상영은 매월 둘째 및 셋째 주 목요일에 진행되며 선착순 무료 관람으로 운영된다.

관람 관련 세부 사항은 한마음회관 홈페이지 공지사항 및 울릉알리미 앱을 통해 확인할 수 있다.