[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 마트에서 구매한 참외 속에서 이쑤시개로 보이는 이물질을 발견했다는 사연이 전해졌다.

28일 SNS ‘스레드’에 따르면 글쓴이 A씨는 최근 여러 장의 사진을 공유하며 “참외 안에서 이쑤시개가 나왔다”고 밝혔다.

A씨가 올린 사진에는 반으로 잘린 참외 속에 이쑤시개로 보이는 이물질이 꽂혀 있었다. 참외 겉면에선 이쑤시개로 찌른 듯한 작은 구멍 자국도 확인됐다.

A씨는 “마트에서 산 참외인데 겉면에 구멍이 있길래 무엇일까 싶었다”며 “반으로 잘랐더니 참외 속에 이쑤시개가 꽂혀 있었다”고 주장했다.

이어 A씨는 “이게 왜 있는 거냐? 어떤 이쑤시개인지 몰라 찜찜해서 그냥 폐기한다”며 “모르고 먹었으면 (입안이 크게 다치는 등) 끔찍했을 것 같다”고 했다. 그러면서 “다들 과일 살 때 자세하게 살펴보라”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “농가에서 한 일이 아니라 마트에서 누군가 장난친 것 같다”, “유통 과정에서 문제가 생긴 것 같으니 환불해 달라고 해야 한다”, “시식하고 이쑤시개 들고 다니다가 꽂아놓지 않았을까” 등의 반응을 보였다.