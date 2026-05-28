3기 신도시 남양주 왕숙2지구 첫 본청약 단지인 ‘왕숙 아테라’ 특별공급에 1만4000명 넘는 신청자가 몰리며 세 자릿수 경쟁률을 기록했다.

한국토지주택공사(LH)에 따르면 지난 26일 진행된 왕숙 아테라 공공분양 특별공급 본청약 결과, 131가구 모집에 총 1만4001명이 신청해 평균 106.9대1의 경쟁률을 나타냈다.

유형별로는 ‘신혼부부’ 특별공급 경쟁률이 가장 높았다. 17가구 모집에 4460명이 접수해 262.4대1을 기록했다. 이어 ‘생애최초’는 25가구 모집에 5144명이 몰리며 205.8대1의 경쟁률을 보였다.

이 밖에 ‘신생아’ 특별공급은 32가구 모집에 3081명이 신청해 96.3대1, ‘다자녀’ 특별공급은 17가구 모집에 1016명이 접수해 59.8대1로 집계됐다. ‘노부모 부양’은 27.9대1, 기관추천·국가유공자 등 기타 유형은 3.2대1의 경쟁률을 기록했다.

금호건설이 시공하는 왕숙 아테라는 경기도 남양주시 왕숙2지구에 지하 2층~지상 최고 29층, 7개 동, 전용면적 59·74·84㎡, 총 812가구 규모로 조성된다.

사전청약 및 이주자 물량을 제외한 174가구가 이번 본청약 물량으로 공급된다. 이 가운데 특별공급은 131가구, 일반공급은 43가구다. 여기에 사전청약 당첨자 중 일부가 본청약에 참여하지 않으면서 일반공급 물량은 총 223가구로 확정됐다.

전용면적별 일반공급 물량은 △59㎡A 22가구 △59㎡B 119가구 △74㎡ 18가구 △84㎡ 64가구다. 분양가는 최고가 기준 △59㎡ 4억9304만원 △74㎡ 6억1368만원 △84㎡ 6억9363만원 수준이다.

교통 여건도 주목된다. 단지 반경 1㎞ 이내에는 946역(가칭·예정)이 계획돼 있으며, 강동하남남양주선(9호선 연장 예정)과 경의중앙선 역사 신설이 추진되고 있다. 향후 왕숙1지구 방면 GTX-B노선(예정) 연계도 가능할 전망이다. 교육 환경으로는 단지 앞 도보권에 유치원·초등학교·중학교 예정 부지가 계획돼 있다. 왕숙2지구 내에는 미래형 교육 공간인 ‘WE 드림파크(예정)’와 복합커뮤니티센터 조성도 추진된다.

생활 인프라로는 다산신도시 생활권을 공유할 수 있으며, 일패근린공원과 다산중앙공원 등 녹지시설 이용도 가능하다. 단지는 남향 위주 배치와 4Bay 설계를 적용했으며, 드레스룸·현관창고 등 수납 특화 설계를 도입했다. 일부 타입에는 알파룸도 제공될 예정이다.

왕숙 아테라는 28일까지 일반공급 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 6월 12일, 정당계약은 8월 10일부터 14일까지다. 입주는 2029년 2월 예정이다.