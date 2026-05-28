[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 스트리밍 플랫폼 치지직을 통해 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 전 경기를 생중계한다. 사상 처음 48개국이 참가하고 총 104경기가 열리는 역대 최대 규모 월드컵인 만큼, 네이버는 치지직을 중심으로 실시간 중계와 하이라이트, 커뮤니티 기능을 결합한 월드컵 특집 서비스를 선보인다는 계획이다.

네이버는 다음달 12일부터 7월 20일까지 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 전 경기를 치지직에서 생중계한다고 28일 밝혔다.

한국 대표팀 경기도 치지직을 통해 볼 수 있다. 한국전은 6월 12일 체코전, 6월 19일 멕시코전, 6월 25일 남아프리카공화국전 등이 예정돼 있다. 네이버 치지직 공식 중계 채널과 스트리머 같이 보기 기능 등을 활용해, 다른 이용자들과 실시간 채팅을 즐기며 함께 경기를 시청할 수 있다.

아울러 네이버플러스 멤버십 이용자는 치지직에서 한국전 뿐 아니라 월드컵 전 경기를 시청할 수 있다.

네이버는 대규모 트래픽이 예상되는 만큼 안정적인 중계를 위해 기술과 인프라 준비에 집중하고 있다. 치지직을 통해 전 경기 생중계를 제공하는 한편, 경기 종료 직후 빠르게 확인할 수 있는 AI 하이라이트와 클립 등 2차 콘텐츠도 함께 선보인다.

월드컵 특집 페이지도 별도로 마련된다. 네이버는 6월 초 월드컵 특집 페이지를 열고 경기 일정, 스코어보드, 커뮤니티 라운지, 선수 응원, 승부예측 이벤트 등을 순차적으로 공개할 예정이다.

앞서 치지직은 ‘월드컵 아카이브’ 채널을 개설하며 월드컵 관련 다양한 볼거리· 즐길거리 제공에 나섰다. 해당 채널에는 1986 멕시코월드컵 대한민국-불가리아전을 시작으로 2022 카타르월드컵 대한민국-브라질 16강전까지 주요 경기 영상이 등록됐다. 일반 동영상뿐 아니라 쇼츠형 클립도 함께 제공해, 과거 월드컵 주요 장면을 전체 경기 흐름은 물론 짧은 하이라이트 형태로도 확인할 수 있다.

한편 2026 FIFA 북중미 월드컵은 미국, 캐나다, 멕시코에서 공동 개최된다. 참가국은 기존 32개국에서 48개국으로 늘었고, 전체 경기 수는 104경기다. 대회 기간도 39일로 역대 월드컵 가운데 가장 길다.