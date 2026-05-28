‘오디세이 OLED G8’∙‘오디세이 G8’ 모니터 신모델 체험 지원

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 강남과 홍대에 2026년형 오디세이 게이밍 모니터를 직접 체험할 수 있는 오프라인 공간을 마련하며 게이밍 시장 공략에 속도를 낸다. 업계 최초 6K 게이밍 모니터를 앞세워 프리미엄 게이밍 디스플레이 시장 주도권 강화에 나선다는 전략이다.

삼성전자는 강남역 인근 ‘메이플 아지트(MAPLE AGIT)’와 홍대입구역 ‘T1 베이스캠프’에 ‘오디세이 게이밍 모니터 체험존’을 운영한다고 28일 밝혔다. 체험존에서는 ‘오디세이 G8(G80HS)’과 ‘오디세이 OLED G8(G80SH)’ 등 2026년형 신제품의 화질과 응답속도, 연결성 등을 직접 경험할 수 있다.

‘오디세이 G8(G80HS)’은 업계 최초로 6K(6144×3456) 해상도를 지원하는 게이밍 모니터다. 2100만 개 이상의 픽셀과 224PPI 고밀도 화면을 적용해 기존 FHD 대비 10배 이상 세밀한 화질을 구현했다. 특히 사용 환경에 따라 ‘6K·165Hz 초고해상도’ 모드와 ‘3K·330Hz 초고주사율’ 모드를 자유롭게 전환할 수 있는 ‘듀얼 모드’를 지원해 RPG부터 FPS까지 다양한 게임 장르에 최적화된 환경을 제공한다.

‘오디세이 OLED G8(G80SH)’은 OLED 특유의 ‘트루블랙’ 기술을 기반으로 높은 명암비를 구현해 다크 판타지나 SF 장르 게임에서 사실감 있는 화면을 제공한다. 여기에 240Hz 주사율, 0.03ms 응답속도, 지싱크 호환 및 AMD 프리싱크 프리미엄 등을 지원해 화면 끊김과 잔상을 최소화했다.

삼성전자는 체험존 방문 고객을 대상으로 모니터 구매 시 3% 추가 할인 쿠폰과 액세서리 할인 혜택 등을 제공한다.

최근 고사양 PC 게임과 콘솔 게임 시장이 확대되면서 초고해상도·초고주사율 모니터 수요도 빠르게 증가하는 추세다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “플래그십 게이밍 모니터가 선사하는 압도적인 몰입감을 직접 경험해보길 바란다”고 말했다.