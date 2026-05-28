[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대는 28일 개교 80주년을 맞아 하루 전인 27일 오후 2시 경북대 대강당에서 개교 제80주년 기념식 및 비전선포식을 개최했다.

이날 기념식에는 김정기 대구시장 권한대행, 이인선·이달희 국회의원, 홍원화 한국연구재단 이사장, 이기정 한국대학교육협의회장, 김정겸 국가거점국립대학교총장협의회장, 추교관 경북대 총동창회장을 비롯해 학생과 교수, 동문, 교직원 등이 참석했다.

경북대는 이번 80주년 개교기념식과 연계해 향후 100년의 청사진을 제시하는 비전선포식을 함께 거행했다.

대학발전 비전으로 ‘세계가 주목하는 초일류 대학, KNU’를 공표하고 대학발전 목표로 ‘글로벌 TOP 100위 대학 진입’을 제시했다.

이어 진행된 시상식에서는 경북대 발전에 기여한 기관에 대한 감사패 전달과 함께 한문학과 정병호 교수 등 교직원 총 102명에게 근속상을, 직원 7명에게 공로상을 수여했다.

경북대는 지난 1946년 국립대학으로 승격된 대구사범대학, 대구의과대학, 대구농과대학 등 3개 대학을 모체로 1951년 국립종합대학교로 개편됐다.

‘진리, 긍지, 봉사’의 교시 아래 성장을 거듭해 온 경북대는 현재 18개 단과대학, 4개 독립학부 그리고 일반대학원과 2개의 전문대학원, 14개의 특수대학원 체제로 운영하며 29만여명의 졸업생을 배출한 국가거점국립대로 자리매김했다.

허영우 경북대 총장은 기념사를 통해 “경북대 80년은 곧 우리 현대사의 여정“이라며 ”앞으로의 100년, ‘세계가 주목하는 초일류 대학 KNU’를 준비하겠다“고 말했다.