[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 졸음쉼터에서 여자 화장실 줄이 너무 길다는 이유로 남자 화장실을 점령한 중년 여성들로 인해 온라인상에서 갑론을박이 벌어졌다.

최근 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘화도졸음쉼터 아줌마들’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “여자 화장실 줄이 엄청나게 길어서 다들 기다리는데 남자 화장실 앞에 아줌마 4명이 왔다”며 “부끄러운 건 아는지 모르는지 자신들끼리 웃고 얼굴 가리고 그러더라. 좀 기다리니 너나 할 것 없이 줄을 섰다”고 했다.

A씨가 공개한 사진을 보면 여자 화장실에는 길게 줄이 늘어선 반면 남자 화장실에는 상대적으로 대기하는 이가 적었다. 몇몇 남성들 뒤로 중년 여성들이 순서를 기다리고 있었다.

A씨는 “남자 화장실 문 바로 앞이 소변을 보는 곳이라 바로 다 보인다”고 했다.

이어 “여자 화장실 줄이 10m가 넘었다. 놀이기구 줄 서는 것 같았다”며 당시 상황을 전했다. 그러면서 그는 “정상적으로 여자 화장실에 줄 서는 사람들은 바보인가. 한명, 두 명 계속 오더니 남자 화장실이 여자 화장실이 된 것만 같았다”고 토로했다.

그러면서 “여자 화장실이 부족하다고 남자 화장실을 이용? 남자들이 참 관대하다. 남자 화장실이 부족하면 여자들은 이해해 줄 거냐”고 반문했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “성추행으로 신고해야 하는 거 아니냐”, “아무리 생리 현상이어도 남자 화장실에 들어오는 건 선 넘는 일”, “성별이 반대로 됐다면 어떻게 됐을까”, “생리 현상은 급하면 봐줄 필요가 있다”, “여자 화장실이 부족해서 남자보다 힘들다”, “저런 행동도 이해는 된다”, “여자 화장실 칸수를 늘려야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.