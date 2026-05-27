세계유산위원회 준비 현황 보고 도중 언급

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 27일 “부산이 이번에 방탄소년단 공연과 관련한 소위 ‘숙박비 바가지’ 때문에 이미지가 많이 안 좋아지고 있는데, 개선을 좀 해야 할 것 같다”고 지적했다.

이 대통령은 이날 오후 부산 벡스코에서 열린 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회’에서 “앞으로 대규모 행사를 유치할 때 숙박비 바가지 얘기가 다시 나오면 부산 전체에 대한 이미지가 매우 나빠질 것 같다”면서 이같이 말했다.

내달 12∼13일 BTS의 부산 공연을 앞두고 부산의 일부 숙박업소 요금이 1박 기준 수십만원, 수백만원까지 폭등한 사례가 등장하며 최근 온라인 커뮤니티 등에서 논란이 된 일을 거론한 것이다.

이어 “관광산업에 제일 장애가 되는 것이 불친절, 바가지, 인종차별 같은 것들”이라며 “관광객들이 좀 온다 싶으면 바가지를 씌우거나 쓸데없이 모욕적 언사를 하거나 해서 유튜브 영상이 한 번 올라가면 순식간에 망가진다”고 했다.

그러면서 “부산도 지금 ‘부산에서 사 먹지 말자, 소비하지 말자’ 이런 운동을 한다면서요”라며 “얼마나 치명적이냐. 숙박비 좀 더 받아보려고 하다가 온 동네 민폐잖느냐”고 지적했다.

이와 함께 “그런 업체들에 대해 명단 공개 같은 것도 좀 하면 좋겠다”고 했다.

이 대통령의 지적에 김경덕 부산시장 권한대행은 “외부 관광객들과 대통령님께 심려를 끼쳐 죄송하다”며 공공 숙박시설 개방과 ‘공정 숙박 챌린지’ 등을 통해 우려를 불식시키겠다고 보고했다.