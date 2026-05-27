인천경찰청, 삼성바이오 사내 서버·출입 기록 등 확보 노조 고위 간부, 언론사 광고 집행 대외비 유출 의혹 경찰, 압수물 분석 후 노조 고위 간부 소환 여부 검토

[헤럴드경제=최은지 기자] 경찰이 노조 고위간부의 영업비밀 자료 유출 의혹에 대해 강제수사에 착수했다.

27일 경찰과 업계에 따르면 인천경찰청 안보수사과는 전날 인천 연수구 송도동 삼성바이오로직스 본사 사업장에 수사관들을 보내 압수수색을 벌였다.

경찰은 사내 서버와 자료 보관 시설 등에서 시스템 접속 기록 및 회사 출입 기록 등을 확보했다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난달 20일 노조 고위 간부를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손과 업무상 배임 등의 혐의로 경찰에 고소했다.

해당 노조 고위간부는 홍보 관련 부서의 세금계산서 등 내부 자료를 편집해 유출한 혐의를 받고 있다. 해당 자료에는 주요 언론사에 집행된 광고 및 협찬 금액과 부서명 등이 상세히 포함된 것으로 확인됐다.

유출된 문건인 ‘언론홍보비_삼성바이오로직스.pdf’의 문서 속성을 조회했을 때, 작성자란에 노조 고위 간부의 이름이 적힌 것으로 나타났다. 해당 파일을 다시 파워포인트 파일로 변환할 경우, 세금계산서 내역을 확인한 삼성바이오로직스 사내 시스템의 접속자명 역시 같은 노조 고위 간부의 이름으로 확인되면서, 본인의 계정으로 시스템에 접속해 해당 자료를 확인한 정황이 드러났다.

유출된 자료는 기업의 재무 심장부인 ERP 시스템 화면을 직접 캡처하고 추출한 로우데이터(Raw Data로, 일반적인 문서 유출보다 보안 침해의 수위가 훨씬 높다. 유출된 자료의 일부는 상생지부의 투쟁 소식지와 초기업노조 관계자의 SNS 등을 통해 유포되기도 했다.

노조 집행부는 문건 유출 혐의를 전면 부인하고 있다. 해당 노조 고위 간부는 자료를 외부에 배포한 적이 없다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

경찰은 압수물 분석이 완료되는 대로 해당 고위 간부의 소환 여부를 결정할 방침이다.