[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 학교 현장의 교육복지를 더욱 촘촘히 지원하고 안전한 교육환경을 조성하기 위해 하반기 신규 교육공무직원 238명을 공개 채용한다고 27일 밝혔다.

채용 규모는 조리원 199명, 특수교육실무사 39명 등이다.

응시 자격은 18세 이상(2008. 12. 31. 이전 출생) 60세 미만으로, 공고일 전일부터 최종시험일까지 주민등록상 주소지가 경북도에 있거나 공고일 전일까지 경북도 거주 기간이 합산 2년 이상이면 지역 제한 없이 지원할 수 있다.

다만 특수교육실무사는 ‘장애인 등에 대한 특수교육법 시행규칙’에 따라 고등학교 이상의 학력을 갖춰야 한다.

원서 접수는 오는 6월 1일부터 8일까지 8일간 진행된다.

조리원은 방문·등기우편·전자우편 접수가 가능하며 특수교육실무사는 온라인 접수 또는 원서접수처 방문 접수를 통해 지원할 수 있다.

조리원은 1차 서류심사 후 2차 면접시험을 오는 7월 22일 실시하며 최종합격자는 7월 31일 발표할 예정이다.

특수교육실무사는 1차 필기시험(인성검사·직무능력검사)을 7월 4일 실시하고 2차 면접시험을 거쳐 8월 4일 최종합격자를 발표한다.

최종합격자는 오는 9월 1일 자 인사 발령을 시작으로 학교 현장 결원 발생 시 채용후보자명부 순위에 따라 순차 배치된다.

채용 지역별 인원과 세부 내용은 경북교육청 및 각 지역 교육지원청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

김치한 학교지원과장은 “투명하고 공정한 채용 절차를 통해 교육 현장에 필요한 우수 인력이 안정적으로 충원될 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.