‘혼다’ 북미 지역 공급업체 시상식서 ‘품질·납기 부문 우수상’ 수상

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 지난 4월 미국 오하이오주 콜럼버스에서 열린 일본 완성차 브랜드 ‘혼다자동차(이하 혼다)’의 ‘2025 우수 공급업체’ 시상식에서 ‘품질 및 납기 우수’ 부문을 수상했다고 27일 밝혔다.

혼다는 매년 북미 지역 협력사를 대상으로 품질 및 납기, 가치, 혁신성 등 주요 평가 항목을 종합 심사해 우수 공급업체를 선정하고 있다. 올해는 총 56개 공급업체가 수상 기업에 이름을 올렸으며, 한국타이어는 체계적인 품질 관리 시스템과 안정적인 공급 역량, 제품 개발 경쟁력을 바탕으로 높은 평가를 받았다.

한국타이어는 지난 2013년부터 혼다와 굳건한 파트너십을 이어오고 있다. 현재 ‘CR-V’, ‘HR-V’, ‘파일럿’, ‘패스포트’ 등 혼다의 핵심 SUV(스포츠유틸리티차량) 라인업과 ‘어코드’, ‘시빅’ 등 글로벌 주력 세단 모델에 신차용 타이어를 공급하고 있다.

한국타이어 관계자는 “이번 수상을 계기로 혼다와의 파트너십을 더욱 강화하고, 혁신 연구개발(R&D)을 기반으로 확보한 첨단 타이어 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 북미 시장에서 글로벌 프리미엄 브랜드로서 입지를 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.