산림청·트리플래닛과 업무협약 체결 전기차 기반 드론 설루션 활용…3년간 생태 복원 추진

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 친환경 전기차 기반 드론 설루션을 활용해 산불 피해지역 생태 복원 사업에 나선다.

현대차는 지난 26일 서울 동대문구 국립산림과학원에서 산림청, 나무 심기 전문 소셜벤처 트리플래닛과 ‘산림피해 복구 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약에 따라 현대차는 올해부터 향후 3년간 산림청·트리플래닛과 함께 경상남도 산불 피해지역을 중심으로 숲 조성 등 산림 복원을 단계적으로 추진한다.

현대차는 친환경 전기차 기반 드론 통합 설루션인 ‘아이오닉 드론 스테이션’을 활용해 씨드볼 식재와 산림 모니터링 등을 진행할 계획이다. 씨드볼은 황토와 씨앗을 공 형태로 빚은 친환경 씨앗이다.

아이오닉 드론 스테이션은 아이오닉 5와 아이오닉 9을 기반으로 제작된 산림 특장차량이다. 차량 내부 드론 관제 시스템을 통해 접근이 어려운 산림지역에서도 식재 작업이 가능하며, V2L(Vehicle to Load) 기능으로 외부 전력 없이 드론을 운용할 수 있다.

현대차는 2023년 ‘아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션’을 처음 도입한 데 이어 지난해 ‘아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션’을 추가하며 스마트 산림 생태 복원 사업을 확대해 왔다.

이번 사업에서는 ‘아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션’을 활용해 씨드볼 약 600㎏을 경남 안동·산청·울진 등 산불 피해지역에 투하한다. 또 ‘아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션’을 통해 산불 피해지역 식재 및 생장 과정 모니터링, 수목 생장 데이터화, 탄소 흡수량 측정 등을 수행할 예정이다.

현대차는 산불 피해지역 복원과 함께 ICT 기반 산림 관리, 스마트 산림 생태 복원, 밀원수림 조성 및 지역 상생, K-산림기술 글로벌 확산, 산림 분야 연구개발 등에서도 산림청·트리플래닛과 협력을 이어간다.

이번 사업은 현대차가 2016년부터 운영 중인 친환경 사회공헌 프로젝트 ‘아이오닉 포레스트’의 일환이다.

아이오닉 포레스트는 인천 수도권 매립지 미세먼지 방지 숲 조성을 시작으로 국내외 숲 조성 사업을 이어오고 있다. 현대차는 브라질·인도·베트남·미국·멕시코·캐나다 등 글로벌 프로젝트를 통해 현재까지 약 200만 그루의 나무를 심었다.

현대차 관계자는 “대형 산불 피해 예방이라는 과제에 맞춰 첨단 드론 기술과 친환경 차량을 접목한 새로운 산림 복원 설루션으로 지속 가능한 산림 생태계를 구축할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.