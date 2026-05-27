미디어 노출·입시 경쟁에 정신 건강 악화 “학업 외 자발적 문화예술 활동 시간 필요”

[헤럴드경제=김현경 기자] “우리나라 아이들은 아동기 후기부터 좋은 대학에 가기 위한 ‘관리’에 들어가고, 고등학교에 입학하는 순간 거의 감옥에 가는 상황입니다. 중학교까지만이라도 살려 주면 고등학교 때 입시 경쟁에 내몰리더라도 좀 더 잘 버틸 수 있지 않을까 싶어요.”

발달 뇌과학 권위자인 김붕년 서울대학교병원 소아청소년정신과 교수는 10여 년 전부터 아이들의 정신 건강 문제에 대해 우려하며 사회적 변화를 주장해 왔다. 하지만 입시 경쟁은 오히려 심화했고, 아이들의 정신 건강은 더 악화했다. 실제로 건강보험심사평가원에 따르면, 2024년 정신 건강 진료를 받은 소아·청소년 환자는 35만명을 넘어서며 2020년 대비 76.6% 증가한 것으로 나타났다.

최근 문화체육관광부, 한국문화예술교육진흥원이 개최한 유네스코 문화예술교육 주간 연계 ‘2026 문화예술교육 국제 심포지엄’에 연사로 참여한 김 교수를 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 만났다.

김 교수는 아이들이 자살률 증가와 함께 자해, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 우울증, 폭력 등 다면적인 정신적 문제를 겪고 있는 이유를 ‘디지털 미디어’와 ‘입시 경쟁’에서 찾았다. 그는 “요즘 아이들은 입시 경쟁과 미디어에 24시간 노출돼 있다”면서 “디지털 미디어에 완전히 몰입돼 거기서 관계를 만들다 보니 좌절하면 회복할 수 있는 방법이 없다”고 지적했다.

특히 미디어 노출은 뇌와 정서 발달을 가로막는다. 뇌는 외적 자극으로 내적 변화가 효율적으로 나타나는 ‘가소성(plasticity)’이 있는데, 영유아기가 10이라면 아동기 때 5 정도로 떨어졌다가 청소년기에 다시 10까지 올라간다. 때문에 영유아기와 청소년기에 미디어 노출 대신 자발적 활동이 필요하다는 조언이다. 그는 “만 3세 이전 디지털 노출은 굉장히 위험하다. 스크린 플레이만 하는 건 뇌 발달에 별로 영향이 없다. 가급적 3세 이하에는 1시간, 5세 이하에는 2시간 이내로 제한하라고 권고한다”며 “본인이 주체가 돼서 하는 직접 활동은 전두엽과 조절 능력을 담당하는 연결망을 같이 활성화한다”고 했다.

김 교수는 아이들의 뇌 발달과 정서적 안정을 위해 “중학교 때까지만이라도 자율적인 문화예술 활동을 할 수 있도록 해 줘야 한다”며 “그런 시간을 하루에 한 시간 반 정도만 가져도 우울, 불안, 공격성 같은 정신 건강 문제를 전반적으로 줄일 수 있다”고 강조했다.

이를 위해 문체부, 교육진흥원에서 계속 정책 아이디어를 내놓은 것은 고무적으로 봤다. 다만 사교육 의존도가 높아 공교육에 한계가 있는 만큼, 먼저 부모들이 달라져야 한다고 제언한다. 그는 “우선 부모들이 중학교까지는 아이한테 좀 더 놀 수 있는 기회를 줘야 하고, 교육 제도 역시 좀 덜 경쟁적인 걸로 바뀌어야 한다”면서 “공교육 시스템도 이러한 상황을 잘 받아들일 수 있는 여지를 만들어줘야 한다”고 말했다. 그는 이어 “이러한 일들이 잘 된다면 경쟁적인 교육 제도가 바뀌기 힘들더라도 아이들은 훨씬 더 숨통이 트이는 경험을 할 것”이라고 말했다.