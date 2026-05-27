6월 1일부터 19일까지 접수… 연 1.5% 저금리 융자 지원 중소기업·소상공인 경영 안정 지원… 1년 거치 후 4년 분할 상환

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지역 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 돕기 위해 오는 6월 1일부터 19일까지 ‘2026년 제2차 강북구 중소기업육성기금 융자 지원’ 신청을 받는다.

강북구 중소기업육성기금 융자 지원 사업은 자금 운용에 어려움을 겪는 지역 내 중소기업과 소상공인에게 저금리 융자를 지원해 안정적인 경영 활동과 지역경제 활성화를 돕기 위한 사업이다.

지원 대상은 강북구에 사업장을 두고 사업자등록 후 6개월 이상 운영 중인 중소기업자 및 소상공인이다. 타 지역에서 강북구로 이전한 사업자의 경우 이전 전후의 사업 기간을 합산해 인정한다. 다만 은행 여신규정에 따른 담보 능력을 갖춰야 한다.

융자 조건은 부동산 담보 시 업체당 최대 1억5000만원, 신용보증 담보의 경우 최대 5000만원 이내이며, 지원 금리는 연 1.5%다. 융자금은 1년 거치 후 4년 동안 균등 분할 방식으로 상환해야 한다.

신청을 희망하는 업체는 신한은행 강북구청지점(덕릉로 138, 창강빌딩 2층)을 방문해 담보 평가를 받은 뒤 융자신청서와 사업자등록증, 국세·지방세 납세증명서, 부가가치세 과세표준증명 등 관련 서류를 제출하면 된다.

구는 접수된 신청서를 바탕으로 중소기업육성기금운용심의위원회 심의를 거쳐 최종 지원 대상을 선정할 예정이며, 담보 평가 결과 등에 따라 융자 금액이 조정될 수 있다.

자세한 사항은 강북구청 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 강북구청 지역경제과 또는 신한은행 강북구청지점으로 하면 된다.

이순희 강북구청장은 “고물가와 경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업과 소상공인에게 이번 융자 지원이 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.