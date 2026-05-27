지난해 하반기 관악형 아트테리어 사업 성료…24개 점포·1개 상권 전체 대상 참여 업체 90% 이상 사업 만족, 시공에 필요한 재료 대부분 관내 조달로 내수 활성화도 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“새롭게 바뀐 점포 덕에 매출도 늘고 힘든 시기에 큰 도움이 됐습니다. 가게를 정성껏 꾸며준 청년 예술가들과 아낌없이 지원해 준 관악구에 감사드립니다”

관악구 아트테리어 사업에 참여한 한 소상공인은 점포의 변화에 크게 만족했다.

관악구는 매년 ‘관악형 아트테리어 사업’을 추진해 다채롭고 쾌적한 영업 환경 조성으로 방문객의 발길을 이끌며 골목 상권에 생기를 불어넣고 있다.

아트테리어는 아트(Art)와 인테리어(Interior)의 합성어로, 구는 2019년부터 예술가, 소상공인과의 협업을 기반으로 간판·천막·차림표 교체 등 맞춤형 공간 개선을 지원하고 있다.

구는 지난달, 2025년 하반기 관악형 아트테리어 사업을 성공적으로 마무리했다. 사업 대상은 청림로드(청림동)와 조원복길(조원동) 내 24개 개별 점포와 보랏빛거리(보라매동) 골목형 상점가로, 구는 상권별 특색을 살린 맞춤형 브랜딩 전략을 선보였다.

‘청림로드’의 경우 노후 건물과 생활 밀착형 업종이 다수 포진해 있는 특성을 반영해 안락하면서도 모던한 디자인을 적용하고, ‘조원복길’은 상권 테마인 대추 초롱을 모티브로 따뜻하고 친근한 골목 이미지 구축에 집중했다. ‘보라빛거리’는 이름에서 연상되는 보라색을 활용한 컬러 브랜딩과 함께 온누리가맹점 현판, 거리 조명 등 설치로 개성 있고 활기찬 상권으로 탈바꿈했다.

사업 완료 후 실시한 만족도 조사 결과 참여 소상공인의 90% 이상이 긍정적인 반응을 보였다. 소상공인들은 점포 환경 개선이 실제 매출 증대로 이어졌음을 체감했고, 지역 예술가와 골목 상권의 성공적인 상생 체계 구축을 호평했다.

또 구는 간판 교체와 인테리어 시공에 필요한 재료의 95% 이상을 지역 내 업체를 통해 조달하여 내수 활성화에도 힘을 보탰다.

8년간 이어져 온 관악형 아트테리어 사업은 총 82억 원의 예산으로 약 2500개 업체의 노후 환경을 개선하며 점포 경쟁력을 강화했다.

특히 초기의 소상공인-지역 예술가 매칭 방식에서 전문 업체의 책임 시공으로 전환해 사업 완성도를 높였다.

또, 지난해 하반기부터는 개별 점포 단위가 아닌 ‘상권 통합’ 단위까지 지원을 확장해 브랜드 통일성을 확보하며 상권 정체성과 매력도를 끌어올렸다.