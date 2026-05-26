회사 “최대 제습량 15.5ℓ 물통 3.8ℓ…장시간 사용”

청호나이스가 대용량 실속형 제습기 ‘에어드로우’(사진)를 새로 출시했다.

신제품은 섭씨 27도, 습도 60% 기준 하루 최대 제습량이 15.5ℓ에 이른다. 장마철이나 습도가 높은 계절은 물론 옷방, 세탁실, 침실 등의 습기를 관리해 쾌적한 생활환경 조성을 돕는다.

청호 측은 “물탱크 용량 3.8ℓ로 물을 자주 비워야 하는 번거로움을 줄였다. 장시간 사용이 가능하며 제습량이 많은 장마철이나 빨래 건조 때 유용하다”고 했다.

또 “에너지소비효율 1등급으로 고온다습한 계절에도 전기료 부담을 줄일 수 있게 했다. 습도는 40∼70% 범위에서 5% 단위로 설정할 수 있다”며 “주변습도와 관계 없이 연속제습이 가능한 ‘건조모드’도 지원한다”고 전했다.

풍량·풍향조절, 타이머, 메모리, 이동바퀴 적용 등 사용편의 기능도 더해졌다. 풍량은 강·약 2단계, 풍향은 상하로 조정된다. 타이머 기능은 1시간부터 최대 8시간까지 설정되게 했다.

이밖에 360도 회전이 가능한 바퀴를 적용해 공간 이동성을 높였다. 습기관리가 필요한 공간으로 손쉽게 옮겨 사용할 수 있다고 덧붙였다.

청호나이스는 “습도관리에 니즈가 매년 높아지는 만큼 보다 쾌적한 일상을 누릴 수 있도록 제품계열을 확대해 나갈 것”이라 했다.