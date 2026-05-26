65세 이상 15.87%…0~14세 인구 첫 역전 노동가능 인구 감소·1인가구 확대도 가속화 “전통 가족 부양 체계에 엄청난 압박” 경고 中정부, 출산장려·고령층 노동 활용 동시에 추진

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국에서 65세 이상 고령 인구가 어린이 인구를 처음으로 넘어선 것으로 나타났다. 급속한 고령화와 저출산이 동시에 진행되면서 중국 경제와 사회보장 체계 전반에 구조적 부담이 커지고 있다는 분석이 나온다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 국가통계국(NBS)이 최근 발표한 전국 표본조사 결과 지난해 11월 기준 중국 전체 인구 가운데 65세 이상 비중은 15.87%로 집계됐다.

반면 0~14세 인구 비중은 15.25%에 그쳤다. 1949년 중화인민공화국 수립 이후 공식 통계상 고령 인구가 어린이 인구를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이번 조사는 전국 인구의 약 1%인 2000만명 이상을 대상으로 실시된 이른바 ‘미니 인구조사’ 결과다.

노동 가능 인구 감소세도 뚜렷했다. 지난해 기준 15~59세 인구 비중은 61.89%로 집계돼 10년 전 67.33%에서 크게 낮아졌다.

가구 규모 역시 빠르게 축소되고 있다. 지난해 평균 가구원 수는 2.52명으로 10년 전 3.10명보다 감소했다.

독립 인구통계학자 허야푸는 “연금과 노인 돌봄 서비스 주요 수혜층인 65세 이상 인구가 이제 아동 인구를 넘어섰다”며 “사회보장 연금 지급 부담이 더욱 커질 것”이라고 지적했다.

그는 “고령 인구 증가와 가구 규모 축소는 전통적인 가족 중심 부양 모델에 엄청난 압박을 주고 있다”며 “1인·2인 가구 확대는 비혼·무자녀 경향 심화를 의미한다”고 분석했다.

중국 정부는 저출산과 고령화 충격에 대응하기 위해 출산 장려와 고령층 노동 활용을 동시에 추진하고 있다.

국무원은 최근 회의 뒤 발표한 성명에서 “인적 자원 배당 효과를 지속적으로 구축하고 발휘하겠다”며 인구의 질적 수준 향상에 집중하겠다고 밝혔다.

또 “적정 출산율과 인구 규모를 유지하기 위해 노력할 것”이라고 강조했다.

중국 정부는 특히 60~64세 ‘젊은 고령층’을 새로운 노동력 자원으로 활용하는 데 주목하고 있다.

국가통계국은 지난해 말 홈페이지에 올린 글에서 “이들은 건강 상태가 양호하고 사회 참여 의지도 강하다”며 경제 발전에 중요한 역할을 할 수 있다고 평가했다.

중국 당국은 최근 지방정부들에 출산·육아·교육 부담을 줄이는 정책을 확대하라고 주문했다. 기업들에도 직원들의 일·가정 양립을 지원할 것을 요구하고 있다.

중국은 현재 출산 친화 도시와 직장을 선정하는 캠페인을 추진 중이며, 신생아 현금 지원 정책 확대도 검토하고 있다.