[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 황정음이 자녀 장난감 무료 나눔 논란에 대해 해명했다.

26일 황정음 유튜브 채널에는 ‘72세 아빠와 셀프염색하는 날’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

그는 거실에 놓여져 있는 아들 장난감을 보며 “수많은 장난감들을 정리했다”며 “근데 얼마 전에 (아들) 생일이어서 또 생겼다”고 전했다.

황정음은 최근 논란이 됐던 장난감 나눔 논란에 대해 언급하기도 했다. 그는 “좋은 취지로 나눔을 하려고 했던 건데 정리가 좀 안 된 상태의 사진을 급하게 올려서 오해를 많이 샀었다”고 말했다.

그러면서 “근데 직접 오신 분들이 (후기를) 좋게 써주셔서 잘 마무리됐다”고 덧붙였다.

앞서 황정음은 지난 2월 서울 용산구 이태원동 자택에서 장난감 무료 나눔을 하겠다고 알렸다. 그러나 당시 공개된 사진 속 장난감들이 쓰레기 수거장 인근 바닥에 놓여 있고, 일부 제품은 파손된 상태라는 점으로 인해 ‘폐기물 나눔’ 논란이 불거졌다.

논란 당시 나눔 현장을 방문한 한 누리꾼은 “무료나눔 받았는데 폐기물처럼 보이지 않았고, 넓은 마당에 아이들 용품이나 책은 무료로, 어른 옷, 가방, 신발 등은 플리마켓처럼 진행된 것”이라고 폐기물 논란에 대해 대신 반박했다.

이를 본 황정음은 “감사하다. 어차피 사실이 아닌 기사라 대응도 안 하고 있었다”는 댓글을 적었다. 그러면서 “주위에서 글이 떴다고 해서 봤다. 장난감이랑 아기 옷, 책들 모두 나눔 하니까 많이 이야기해달라. 감기 조심하셔라”고 덧붙였다.

한편 황정음은 2016년 결혼해 2020년 한 차례 이혼 위기를 겪었으나 재결합했다. 그는 슬하에 두 아들을 뒀으나 2024년 이혼했다.