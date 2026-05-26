문신사중앙회 회원 1만9000여명 대상 가입 홍보 비대면 가입 프로세스 구축 등 양 기관 협력 노란우산 재적 가입자 189만명 넘어

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 26일 여의도 중기중앙회에서 사단법인 대한문신사중앙회와 ‘소기업·소상공인 사회안전망 구축을 위한 노란우산공제사업 업무협약’을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 문신사중앙회 회원들이 비대면으로 노란우산에 가입할 수 있는 프로세스를 구축하고, 노란우산 제도 안내와 홍보에 협력하기로 했다.

협약식에는 이창호 중기중앙회 공제사업단장, 임보란 문신사중앙회장, 이준수 문신사중앙회 부회장, 이승준 문신사중앙회 지부장 등이 참석했다.

문신사중앙회는 반영구 화장, 패션 타투 등 관련 업종의 1만9000여 회원사로 구성된 단체다. 문신 산업의 건전한 발전과 제도권 안착을 목표로 2019년 설립됐다.

특히 지난해 10월 비의료인의 문신 시술을 제도권 안으로 편입하는 ‘문신사법’이 제정되면서 관련 업종 종사자들의 사회안전망 필요성도 커지고 있다. 이번 협약은 문신업 종사자들이 공제제도를 통해 폐업·노령 등 경영위기에 대비할 수 있도록 제도권 연계를 넓히는 사례로 풀이된다.

노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등 경영위기 상황에서 생활안정과 사업재기를 지원하기 위해 2007년부터 중기중앙회가 운영 중인 공제제도다. 2026년 5월 현재 재적 가입자는 189만명을 넘어섰다.

가입자는 연 최대 600만원까지 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 납입 원금에는 연복리 이자가 적용된다. 공제금은 법적으로 압류가 금지돼 위기 상황에서 최소한의 생활안정 자금으로 활용할 수 있다.

지자체별로는 노란우산 신규 가입자 중 소규모 사업자를 대상으로 ‘희망 장려금’도 지원한다. 월 1만~3만원씩 12개월간 부금에 추가 적립되는 방식이다. 올해는 전국 17개 광역지자체와 110개 기초지자체가 희망 장려금 제도를 운영하고 있다.

이창호 중기중앙회 공제사업단장은 “이번 협약을 통해 더 많은 소기업·소상공인이 노란우산이라는 안전망에 함께하길 바란다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 다양한 서비스 제공을 확대할 예정”이라고 말했다.

임보란 문신사중앙회장은 “문신사법 제정 이후 문신업이 제도권 안에서 책임 있는 소상공인 산업으로 자리잡아가고 있다”며 “소기업·소상공인 사회안전망 구축이라는 제도 목적이 현장에 안착할 수 있도록 회원사를 중심으로 노란우산 홍보와 가입 지원에 노력하겠다”고 말했다.