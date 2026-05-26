[헤럴드경제=이원율 기자]뮤지컬 배우 김수연이 자필 편지로 깜짝 결혼 소식을 전했다.
김수연은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램을 통해 기쁜 소식을 알렸다.
김수연은 자필 편지 사진을 첨부한 해당 게시물에서 “오늘은 여러분에게 꼭 직접 전하고 싶은 이야기가 있어 조심스러운 마음으로 글을 남긴다”며 “적지 않은 시간 배우로 살아오며 저는 참 많은 사랑을 받았다. 무대와 작품 안에서 살아가는 순간들은 언제나 벅차고 감사한 시간이었고, 지금 제가 있기까지는 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분이라고 생각한다”고 했다.
김수연은 “좋아하는 일을 누구보다 사랑해왔지만, 때로는 스스로를 부족하게 느끼며 고민하는 날들도 있었다”며 “그럴 때마다 보내주신 응원과 마음들이 다시 앞으로 걸어나갈 수 있는 힘이 됐다”고 했다.
그러면서 “그런 사간들을 지나오며 저는 한 사람을 만났다”고 알렸다.
김수연은 그에 대해 “있는 그대로의 저를 이해해주고, 좋은 날도 그렇지 않은 날에도 곁에서 함께해준 사람”이라고 칭했다.
이어 “때로는 서툴고 어려운 순간들도 있었지만, 같은 방향을 바라보며 함께 걸어왔기에 이 사람과 함께라면 앞으로의 날도 잘 살아갈 수 있겠다는 확신이 생겼다”고 했다.
김수연은 “그래서 이제 저희는 서로의 삶을 오래도록 함께 하기로 약속하려고 한다”며 “새로운 출발 앞에 선 저희 두 사람을 따뜻한 마음으로 응원해주신다면 진심으로 감사하겠다”고 헀다.
또 “그리고 저 역시 앞으로도 배우로, 또 한 사람으로 더 깊이 고민하고 더 진실하게 살아갈 것”이라며 “늘 아껴주시고 사랑해주셔서 감사하다. 잘 살겠다”고 덧붙였다.
김수연은 2017년 뮤지컬 ‘시라노’로 데뷔했다. ‘드라큘라’, ‘프리다’, ‘해적’, ‘사의 찬미’ 등에서도 인상적인 연기로 팬들의 사랑을 받았다.
해당 게시글에는 “너무 축하한다”, “늘 행복하고 기쁜 일만 가득하길”, “언제나 응원한다”는 댓글 등이 달렸다.
데이식스 도운 열애설 확산…차량 속 강아지부터 결혼 상담설까지
yul@heraldcorp.com