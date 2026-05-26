에코파크 추진 프로젝트에 납품 AI기반 에너지 관리 플랫폼 함께

삼성전자가 폴란드 비아위스토크(Białystok)를 비롯한 대규모 주거단지 개발 사업에 고효율 히트펌프 설루션을 공급하며 유럽 친환경 공조 시장 공략에 속도를 내고 있다. 단순 냉난방 설비 공급을 넘어 AI(인공지능) 기반 에너지 관리 플랫폼까지 함께 구축하며 스마트 주거 설루션 사업 확대에 나선다는 전략이다.

삼성전자는 폴란드 에너지 기업 에코파크(Ekopark)가 추진하는 대규모 다세대 주택단지 프로젝트에 고효율 히트펌프 설루션과 B2B 통합 관리 시스템을 공급한다고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 폴란드 북동부 대도시 비아위스토크 지역을 비롯해 프셰보르스크, 나크워, 비엘스크 포들라스키의 4개 도시에서 약 25만평 부지에 370동 규모로 조성된다.

삼성전자는 AI 기능을 강화한 대형 히트펌프 실외기 ‘DVM S2’와 실내기 ‘DVM 하이드로 유닛’을 공급한다. ‘DVM S2’에는 실시간 환경 데이터를 학습해 에너지 효율을 높이는 ‘액티브 AI’ 기능이 적용됐다.

실내기인 ‘DVM 하이드로 유닛’은 최대 80도의 온수와 난방을 제공하며, 냉매를 활용해 온수까지 공급하는 방식으로 화석연료 기반 보일러 대비 탄소 배출을 줄일 수 있다. 전기 기반으로 작동해 에너지 비용 절감 효과도 기대된다.

삼성전자는 이번 사업에 AI 기반 B2B 플랫폼 ‘스마트싱스 프로(SmartThings Pro)’도 적용한다. 서로 떨어진 여러 도시의 주거단지를 인터넷 기반으로 통합 관리할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

각 단지에는 히트펌프와 난방·온수 설비를 일괄 제어하는 ‘기기 관리 설루션(DMS)’도 도입된다. 관리자는 통합 대시보드를 통해 건물별 에너지 사용량을 실시간으로 확인할 수 있으며, AI 기반 고장예지진단 기능으로 설비 이상 여부도 사전에 파악할 수 있다.

업계에서는 유럽의 친환경 건축 규제가 강화되면서 냉난방 설비와 에너지 관리 플랫폼을 결합한 통합형 설루션 수요가 빠르게 확대되고 있다고 보고 있다. 삼성전자는 최근 영국 콘월 재개발 사업에 이어 폴란드 프로젝트까지 잇따라 수주하면서 유럽 히트펌프 시장 내 입지 확대에도 힘이 실리고 있다는 평가다.

임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 “차별화된 히트펌프 기술과 통합 관리 시스템을 더욱 고도화해 B2B 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

박지영 기자