“李대통령 인재영입 1호…말씀드리는 게 도리”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당의 제명에도 전북도지사 재선에 도전하는 김관영 무소속 후보는 26일 정청래 민주당 대표를 향해 “가능하면 다른 격전지를 가시라”며 “저는 어차피 민주당 성향이고, 민주당이 더 잘 되기를 원하는 사람”이라고 말했다.

김 후보는 이날 YTN라디오에 출연해 “우리 전북도민들의 민심을 잘 헤아려 주시고 안아주시기를 (바란다). 이분들의 마음을 어떻게 풀어줄 것인가를 늘 고민하면 좋겠다”며 이같이 말했다.

김 후보는 무소속 출마를 두고 이재명 대통령과 사전에 교감했다는 자신의 주장에 대해 “대통령께서 제 무소속 출마에 대해 양해가 있었다고 제가 주장한 것도 아니고 사전 교감이나 지지를 받았다는 뜻은 아니다”고 물러섰다.

그러면서도 “제가 국민의당 때문에 탈당했다가 저를 대통령님이 1호로 인재영입 하셨기 때문에 저도 대통령께 늘 감사하게 생각하고 뜻을 같이한다”며 “예기치 못한 이런 일이 생겼고 그 뒤로 무소속으로 제가 출마를 해야 할 만한 상황이기 때문에 그 부분에 관해서는 대통령께 말씀드리는 게 저로서는 도리아니겠나”라고 반문했다.

민주당 후보가 도지사로 당선돼야 정부와 지방 의회, 단체장들과 협조가 잘 된다는 지적에는 “국회가 양당 체제로 대부분 돼 있기 때문에 양당과 어떤 협조를 유지하느냐가 중요한 것”이라며 “중요한 건 당적이 어디냐라기보다 도지사가 어떤 철학을 가지고 어떤 경력을 가지고 그동안 일을 해본 사람이 어떤 사람이냐”라고 했다.

당선되더라도 김 후보는‘영구 복당 불허 대상’이라는 민주당의 입장을놓고 “무소속 후보가 당선되면 이후에 복당 안 된 사례를 말씀해 보라”고 일축했다. 김 후보는 “정치적 수사고 선거 때 쓰는 멘트”라며 “결국 복당 문제는당 대표는 조승래 사무총장 한 사람의 말이 중요한 게 아니라 도민의 최종 선택을 민주당이 어떻게 존중할 것이냐의 이야기”라고 했다.

이어 김 후보는 “제가 당선된다면 이건 분명히 정 대표의 잘못된 공천 업무에 대한 심판 아니겠나”라고 했다. 전북도지사 당선 시 차기 전당대회에 정 대표 낙선에 앞장서겠다는 기존의 주장도 “민주당이 공정의 가치를 회복하기를 원하기 때문에 그런 방향으로 움직이겠다는 제 의사를 말씀드린 것”이라고 재확인했다.