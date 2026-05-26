[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 지난 19일부터 20일까지 양일간 기린체육관에서 재학생의 진로 설계와 전공 선택 역량 강화를 위한 ‘DHU 전공탐색 박람회’ 개최했다.

이번 박람회는 대학혁신지원사업의 일환으로 마련됐으며 학생들이 다양한 학문 분야와 진로 정보를 직접 체험하며 자신의 적성과 역량에 맞는 전공 및 진로 방향을 설계할 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.

행사에는 20여개 학과가 참여해 학과별 전공 체험 및 상담 부스를 운영했으며 각 전공의 교육과정과 진로 분야, 취업 연계 프로그램 등을 소개해 학생들의 높은 관심을 끌었다.

또 전공자율선택제 안내, 융합교육과정 소개, 학생역량진단, 진로탐색검사, 취업컨설팅, VR 체험 프로그램 등 다양한 비교과 프로그램도 함께 운영돼 학생들의 참여도를 높였다.

이번 박람회에는 재학생 1000여명이 참여했으며 지역 고등학생들도 현장을 방문해 대학 전공과 진로 분야를 미리 체험하는 시간을 가졌다.

변창훈 대구한의대 총장은 “앞으로도 학생들이 자신의 적성과 역량을 기반으로 진로를 설계할 수 있도록 다양한 전공·진로 지원 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.