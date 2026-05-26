[헤럴드경제=김희량 기자] HDC랩스의 부동산114가 전문가단지평가 서비스가 적용된 신규 플랫폼을 선보인다고 26일 밝혔다.

신규 플랫폼은 GIS(지리정보시스템) 및 위치 기반 기술을 접목한 수요자 참여형 서비스라는 게 차이점이다. 새 기능으로 ▷전문가단지평가 ▷리딩아파트 ▷전문가 칼럼 ▷영상 콘텐츠 ▷부동산위키 ▷카드뉴스 ▷Buy&Sell 리포트 ▷분양관 서비스 등이 도입됐다.

전문가단지평가는 시장에서 활발히 활동 중인 부동산 전문가 그룹이 개별 아파트 단지를 직접 평가하고 코멘트를 제공하는 서비스이다. 플랫폼 오픈 시점에 전국 1000여 개 단지에 대한 평가 서비스를 제공하고 이를 연말까지 1만여 개 단지로 확대할 예정이다.

기존에 언론사를 중심으로 제공되던 리서치 자료는 소비자 친화적인 ‘부동산 칼럼’과 ‘카드뉴스’ 형태로 재구성된다. 전문가가 직접 출연하는 영상 리뷰 콘텐츠도 함께 확인할 수 있다.

김규헌 HDC랩스 솔루션사업본부장은 “26년 이상 축적해온 부동산114의 빅데이터 운영 노하우와 전문성을 기반으로 수요자 참여형 서비스를 대폭 강화했다”며 “양질의 부동산 정보에 대한 소비자 니즈가 커지는 만큼 보다 신뢰도 높은 의사결정 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 HDC랩스는 향후 부동산114 플랫폼에 상업용 부동산 데이터까지 서비스 범위를 확대해 주거·상업 부동산 정보를 아우르는 종합 부동산 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 계획이다.

한편 HDC랩스는 올해 1분기 연결 기준 매출액은 1481억 원, 영업이익은 72억원을 기록했다.