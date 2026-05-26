[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본 도쿄 긴자에 있는 대형 쇼핑몰에서 한 남성이 정체불명의 액체를 스프레이로 뿌려 시민 수십 명이 인후통 등을 호소하고 병원으로 후송됐다.

AFP통신과 일본 NHK방송 등에 따르면 25일 정오께 일본 경시청은 쇼핑몰 ‘긴자 식스(GINZA SIX)’에서 시민들이 악취 때문에 기침하고 있다는 신고를 받았다. ‘긴자식스’는 긴자 최대 규모의 쇼핑몰로 한국인 관광객도 많이 찾는 장소다.

경찰이 현장에 도착했을 때 20대부터 80대에 이르는 남녀 25명이 인후통과 그 외 건강 문제를 호소했다. 이 가운데 상태가 좋지 않은 19명이 긴급 출동한 구급차에 의해 인근 병원으로 이송됐다. 병원으로 이송된 이들 모두 의식은 있는 것으로 확인됐다. 피해자 대부분은 은행을 이용 중이던 일반 고객으로 추정된다.

목격자들에 따르면 용의자는 검은색 긴 소매 상의에 흰색 계열 긴바지를 입은 남성으로 흰색 마스크를 착용하고 있었다. 용의자가 1층 미쓰이스미토모은행 긴자지점 현금입출금기(ATM) 코너에서 최루 스프레이와 유사한 무엇인가를 분사하는 장면이 방범 카메라에 포착된 것으로 전해졌다.

당시 현장에 있던 여성은 “안으로 들어가려 했을 때 공기가 이상했고, 주변 사람들이 입을 막았다. ATM 코너에 들어서자 목이 메스꺼워지고 무감각해져서 바로 밖으로 나가 소방서에 신고했다”면서 “지금도 숨이 막히는 듯한 통증이 느껴진다”고 했다.

신고받은 경시청과 도쿄소방청이 합동 출동해 소방차만 53대가 동원되는 등 한때 긴자 일대 교통이 마비됐다.

수사당국은 범인의 신원과 도주로를 파악하기 위해 현장 CCTV 분석에 주력하고 있다. 경찰은 불특정 다수를 노린 무차별 범죄 가능성을 염두에 두고 구체적인 경위와 살포 물질의 정체를 조사 중이다.