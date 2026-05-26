[헤럴드경제=이원율 기자]세계보건기구(WHO)가 콩고민주공화국(민주콩고) 내 에볼라 바이러스 확산 건을 놓고 경고음을 울렸다.

25일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 아프리카 보건장관들과의 화상 브리핑 중 “에볼라의 확산 속도가 우리 통제 노력을 앞지르고 있다”고 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

민주콩고 집계에 따르면 현재 에볼라 의심 사망자는 221명이다.

현재까지 누적 확진 환자는 101명이며, 누적 의심 환자는 930명이다.

이번 에볼라 유행은 민주콩고 동부 이투리 주(州)를 중심으로 북키부, 남키부 등 11개 감염 지역으로 퍼졌다. 현재까지 파악된 접촉자는 2200명 이상이다.

이런 가운데, 이웃 나라인 우간다에서도 의료진을 포함해 확진 사례가 7명이 보고됐다.

민주콩고 당국은 무장 반군의 폭력과 함께 정부와 의료진에 대한 지역 사회의 깊은 불신, 대규모 피란민 발생 등 위기로 환자 격리와 감염 경로 추적에 어려움을 겪고 있다.

지난 주말 이투리 주에서는 시신 인도를 요구하는 주민들이 병원을 습격한 적도 있었다. 이 과정에서 치료 시설에 격리된 에볼라 환자 중 최소 25명이 탈출했다.

美, 비자 발급 중단 조치도 시행

세계 각국도 이번 에볼라 바이러스 확산 건을 예의주시하고 있다.

가령 지난 23일 미 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미국 정부는 에볼라 바이러스 확산 지역을 방문한 이력이 있는 외국인에 미국 비자 발급을 일시 중단했다고 연합뉴스는 전했다.

미 국무부는 미국 방문 예정일 기준으로 21일 이내 민주콩고와 우간다, 남수단에 체류한 이력이 있는 이들을 상대로 이러한 비자 발급 중단 조치를 시행했다.

민주콩고 국적 승객이 탄 프랑스 여객기가 지난 20일 미국 공항 입국을 거부당해 캐나다 몬트리올로 우회 착륙하는 일도 있었다. 해당 승객은 몬트리올 공항에서 검역 검사를 받았지만 별다른 증상은 없었던 것으로 전해졌다.

미 세관국경보호국(CBP)은 성명에서 민주콩고 출신 승객이 항공사 측 실수로 여객기에 탑승한 사실이 뒤늦게 확인됐다며 “에볼라 바이러스 위험을 줄이기 위한 입국 제한 조치여서 해당 승객은 탑승하면 안 됐다”고 했다.

한편 영국 또한 에볼라 발생 국가에서 영국으로 입국하는 여행객 경로를 파악하고 감염 지역으로 이동하는 국민 건강 보호를 위해 모니터링 프로그램을 운영하고 있다.