[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 최근 대만 국립치난대에서 열린 ‘제6차 한자대학동맹(HLU) 컨퍼런스’에서 발표한 ‘2026 세계혁신대학랭킹(The World University Ranking for Innovation)’에서 ‘학생 교류 및 개방성’ 분야 세계 3위, ‘비전적 리더십’ 분야 세계 4위에 올랐다고 26일 밝혔다.

세계혁신대학랭킹은 국제경쟁력연구원이 주관하고 산업정책연구원, 한자대학동맹, 유엔훈련조사연구소, 스위스 프랭클린대학 테일러연구소가 주최하는 한자대학동맹 컨퍼런스를 통해 2020년부터 순위를 발표해 오고 있다.

특히 대학 간 상호평가(Peer Review)와 전문가 평가를 포함한 총 3단계의 검증 절차를 거쳐 순위를 산정함으로써 평가의 신뢰도가 높다.

2026년에는 전 세계 96개국 1927개 대학의 1만 3211개 사례를 평가했고 올해는 글로벌 500대 대학 순위와 총 24개 분야에서 분야별 100대 대학 순위를 발표했다.

이 가운데 영남대는 ‘비전적 리더십’ 분야와 ‘학생 교류 및 개방성’ 분야에서 글로벌 최상위권 대학에 올랐다.

영남대가 리더십 분야 세계 4위에 오른 배경에는 글로벌 사회공헌 가치를 기반으로 한 최외출 총장의 혁신 리더십이 대학 운영 전략 전반에 걸쳐있기 때문인 것으로 분석됐다.

최 총장은 새마을운동과 한국의 발전경험을 학문으로 체계화해 정립한 ‘새마을학’을 UN 지속가능개발목표(SDGs), ESG(환경·사회·지배구조), ODA(공적개발원조)와 결합해 대학 운영에 적용했다.

특히 최 총장은 2011년 박정희새마을대학원 설립을 주도하고 초대 원장을 맡아 대학원 발전의 기틀을 마련했다.

‘학생 교류 및 개방성’ 분야도 같은 맥락에서 세계 3위에 오르며 세계 최고 수준임을 인정받았다.

최외출 영남대 총장은 “리더십과 학생 교류 및 개방성 분야에서 세계 최상위권 성과를 거둔 것은 대학 운영 혁신과 학생 중심 교육체계가 국제적으로 인정받은 것이라고 생각한다“며 ”그동안 대학 혁신을 위해 수고해 준 모든 교직원들에게 감사드린다”고 말했다.