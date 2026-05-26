국토부, 광역지자체 대상 1개 사업 선정해 10억원 국비 지원

[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부는 ‘하늘을 나는 택시’로 주목받는 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility) 지역시범사업 지원 공모에 나선다고 26일 밝혔다.

지역 특성과 수요를 반영한 실현 가능한 사업모델을 발굴하고, 국민이 체감할 수 있는 공공형 서비스를 중심으로 지역 맞춤형 UAM 초기 시장을 조성하기 위한 목적에서다.

국토부는 특히 섬·산간 등 교통소외지역 이동지원, 관광 활성화, 공공의료·행정서비스 등 지역 현안 해결에 기여할 수 있는 활용모델을 중점 발굴한다는 계획이다. 또 기체·운항·통신·플랫폼 등 민간기업이 실제 사업에 참여할 수 있도록 협력 기반도 함께 마련하기로 했다.

국토부는 27일 오후 세종국책연구단지에서 지방정부 및 도심항공교통 추진 사업자 등을 대상으로 설명회를 개최한다. 공모접수 기간은 29일부터 7월 28일까지 60일간이다.

신청자격은 도심항공교통 시범운용구역 지정 신청이 가능한 광역지방정부가 대상이다. 최종 선정된 1개 사업에 최대 10억원의 국비를 지원할 계획이다.

평가는 사업모델의 공공성, 지역 수요 적합성, 기존 교통체계와의 연계 가능성, 민간 참여 및 협력체계 등을 종합적으로 고려해 진행된다. 교통취약지역 지원 등 공공기여도가 높거나 민간기업 참여 기반이 우수한 사업모델은 우대된다.

박준형 모빌리티자동차국장은 “이번 시범사업은 지역 주민이 체감할 수 있는 공공형 UAM 서비스를 발굴하고, 민간의 혁신기술이 실제 서비스로 이어질 수 있는 기반을 마련하는데 의미가 있다”고 밝혔다.