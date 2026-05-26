압구정3구역 조합원 89% 찬성률 기록

[헤럴드경제=김희량 기자] 현대건설은 총 공사비 5조6000억원 규모의 압구정3구역 재건축 정비사업을 수주했다고 26일 밝혔다.

업계에 따르면 지난 25일 열린 압구정3구역 재건축 정비사업 시공사 선정 총회에서 현대건설은 시공사로 최종 선정됐다. 총 조합원 3988명 중 2621명이 참석해 89%(2332명)의 압도적인 찬성률을 기록했다.

압구정3구역 재건축 정비사업은 서울 강남구 압구정동 일대의 현대아파트 1~7차와 10·13·14차, 대림빌라트 등을 재건축하는 프로젝트이다. 총 공사비는 5조5610억원 수준으로 단일 도시정비사업 기준최대 규모이며, 지하 7층~지상 최고 65층, 총 5175세대 규모의 초대형 주거 단지가 들어설 전망이다.

현대건설 관계자는 “지난해 압구정2구역을 수주한 데 이어 3구역까지 수주하며 ‘압구정 현대’의 헤리티지를 계승하고 있다”면서 “시공력과 열정에 대한 조합원들의 신뢰에 보답할 것”이라고 말했다.

한편 이번 수주로 현대건설은 2026년 도시정비분야 누적 수주액 6조6474억원에 도달했다. 현대건설은 연초 계획한 12조 원 이상 수주, 8년 연속 수주 1위 목표를 달성하기 위해 핵심 사업지를 중심으로 한 선별 수주 전략을 이어나갈 계획이다.