정부 ESG 공시 본격 시행 앞둬 기업 실무 대응 역량 강화 차원

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회(한경협)가 정부의 ESG 공시 로드맵 본격 시행을 앞두고 기업들의 실무 대응 역량 강화에 나섰다. 특히 온실가스 배출량 산정과 공시 기준 해석 등 현장에서 가장 부담이 큰 과제를 중심으로 논의가 이뤄지며 기업들의 관심이 집중됐다.

한경협은 26일 서울 여의도 FKI타워에서 한국회계기준원과 공동으로 ‘2026 K-ESG 포럼’을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 한경협 산하 K-ESG 얼라이언스가 주관했으며, ESG 공시 의무화 확대에 대비해 기업 ESG 담당자들의 실무 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

오전 세션에서는 정부 ESG 공시 로드맵과 한국회계기준원 지속가능성기준위원회(KSSB) 공시 기준서의 핵심 내용이 집중적으로 다뤄졌다. 자산 규모별 단계적 도입 전망과 함께 기후 리스크 및 기회가 재무제표에 미치는 영향, 공시 연계 매커니즘 등에 대한 설명도 이어졌다.

오후 세션에서는 Scope 1·2 온실가스 배출량 측정 및 검증 체계 구축 방안이 주요 의제로 다뤄졌다. 온실가스 산정을 위한 조직 경계 설정 기준과 산정 방법론, 국내외 종속회사 관리 체계 등 연결재무제표 기반의 ESG 공시 대응 실무가 중점 논의됐다.

최근 글로벌 투자자와 금융기관들이 공급망 전반의 탄소 데이터 투명성을 요구하면서 국내 기업들의 ESG 공시 대응 압박도 커지고 있다. 업계에서는 향후 ESG 공시가 단순 비재무 정보 공개를 넘어 기업 경쟁력과 자금 조달 비용에도 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

김윤 K-ESG 얼라이언스 의장은 “ESG 공시가 대기업을 시작으로 순차 적용될 예정인 만큼 종속회사 데이터 확보와 재무제표 정합성 등 실무 현장의 과제에 선제 대응해야 한다”며 “앞으로도 기업들에 실질적인 도움이 되는 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.