[헤럴드경제=이원율 기자]이른바 ‘반도체 슈퍼사이클’로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 업체들이 호황을 기록 중이지만, 업계 특유의 ‘호황과 폭락’(boom and bust) 사이클이 되풀이될 수 있다는 경고음도 나온다.

25일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 최근 몇 년간 메모리 관련 주식들의 이례적 수익률이 미국과 한국 증시 상승세를 이끌었으나, 시장 전문가들은 업종 특유의 주기적 특성을 잊는 일은 위험하다고 경고했다고 연합뉴스가 전했다.

보도에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 들어 각각 114%, 186% 껑충 뛰었다. 미국 마이크론과 샌디스크 또한 140% 넘는 상승률을 기록했다.

CNBC는 이러한 주가 상승 배경에 메모리 산업이 과거의 주기적 특성을 떨쳐버렸다는 믿음이 깔려 있다고 분석했다. 경영진들은 인공지능(AI)가 메모리 산업의 호황과 폭락의 역사를 뒤엎었다는 입장이었다.

하지만 몇몇 투자 전문가들의 시선은 보다 조심스러워보인다.

자산운용사 블루박스의 포트폴리오 매니저 윌리엄 드 게일은 CNBC와의 인터뷰에서 메모리 산업은 “막대한 등락”을 겪는 경향이 있고, “장기적으로 보면 상당히 끔찍한 산업”이라고 했다. 그는 ‘메모리 사이클은 사라졌고, 이제 장기적으로 가치를 창출하는 산업이 됐다’는 주장이 나올 때마다 결국 업황은 급격하게 꺾였다고 덧붙였다.

자산운용사 JM 핀의 존 컨리프 투자부문장 또한 현 주가는 높은 마진과 업계의 철저한 공급 통제가 장기간 이어질 수 있다는 낙관적 가정을 바탕으로 한다고 분석했다. 최근 몇 주간 쏠림 현상이 심해진 만큼, 시장은 조정에 취약해진 상태라고도 진단했다.

그는 CNBC에 “특히 AI 수요가 정상적 속도로 증가한다면, 향후 3년간 생산량이 의미 있게 증가해 공급 제약이 완화할 여지가 있다”고 설명했다.

란모어 펀드 매니지먼트의 최고 투자 책임자(CIO)인 앤드루 라핑도 메모리 산업의 구조적 변화 가능성을 놓고 “표범은 쉽게 자기 무늬를 바꾸지 않는다”고 했다.

노무라증권 “코스피 목표치 10,000~11,000” 낙관론도

그런가 하면, 한국 증시에 대해선 낙관론도 나온다.

가령 지난 21일 금융투자업계에 따르면 노무라증권은 전날 내놓은 보고서에서 “올해 코스피 목표치를 기존 7,500~8000에서 10,000~11,000으로 상향 조정한다”며 “이는 기업 실적과 자기자본순이익률(ROE) 주도 사이클에 기반한 일”이라고 밝히기도 했다고 연합뉴스는 전했다.

앞서 현대차증권[001500]이 올해 코스피 목표치를 9,750으로 제시하며 강세장 시나리오에서 최대 12,000이 될 수 있겠다고 전망한 적 있지만, 목표치 범위를 11,000까지 내놓은 건 이번이 처음이었다.

보고서는 “범용 메모리와 고대역폭 메모리(HBM)가 슈퍼사이클에 있고, 이는 2026~2027년 코스피 실적 성장과 ROE를 견인할 핵심 동력”이라며 “메모리·HBM, 전력 설비, 에너지저장장치(ESS), 원자력을 포함한 인공지능(AI) 인프라 부문이 향후 5년간 지속 가능한 ROE를 창출할 것”이라고 했다.

또 “상장 기업들이 자본 효율성 제고, 주주 환원 확대, 최적의 레버리지 활용으로 선회하며 더 높은 주가수익비율(P/E)과 주가의 주당 장부가액 비율(P/BV) 멀티플(배수)을 뒷받침할 것”이라고 했다.