평택 HVAC아카데미서 교육…전국 확대 계획 4000명 넘는 엔지니어 확보 정부 친환경 정책 발맞춰 히트펌프 보급 박차

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 히트펌프 보일러 사업 가속화를 위해 전문 엔지니어 육성에 나섰다. LG전자는 최근 정부 친환경 정책 지원에 발맞춰 히트펌프 보급에 힘을 싣고 있다.

26일 LG전자는 최근 경기도 평택 LG 냉난방공조(HVAC) 아카데미에서 국내 냉난방공조 엔지니어들을 대상으로 히트펌프 보일러 신제품의 설치 및 유지보수 전문성을 높이기 위한 전문 엔지니어 육성교육을 실시했다고 밝혔다.

정부는 2035년까지 온실가스 518만톤 감축을 목표로 히트펌프 350만 대 보급 사업을 추진하고 있다. LG전자는 히트펌프의 본고장 유럽에서 입증한 고효율·고성능 신제품에 국내 맞춤형 설치·유지보수 인프라를 더해 국내 고객들에게 차별화된 경험을 제공한다는 목표다.

LG전자는 2011년부터 국내에서 히트펌프 보일러 사업을 지속하며 15년간 국내 시장에 최적화된 사업 역량과 인프라를 축적해왔다. LG전자의 전문 설치 교육을 받은 인원은 2014년부터 현재까지 4000명이 넘는다. 히트펌프 서비스를 전담하는 하이엠솔루텍의 서비스 엔지니어 역시 1000명 이상 확보해 24시간 서비스 접수 및 2일 이내의 서비스 대응이 가능하다.

LG전자는 국내 히트펌프 보급사업이 추진되고 있는 제주 지역을 포함해 전국 각지에서 히트펌프 보일러 전문 엔지니어 육성교육을 순차적으로 진행하고 있다. 지속적인 교육 프로그램 운영으로 엔지니어의 전문성을 높이고 전문 인력을 꾸준히 확대해 나갈 계획이다.

LG전자는 이달 초 국내에 히트펌프 보일러 신제품인 ‘LG 히트펌프 시스템 보일러’를 출시했다. 이 제품은 투입되는 전력 대비 약 4~5배 수준의 열에너지를 얻을 수 있어 기존 화석연료 기반 보일러보다 약 40~60% 수준의 에너지 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 탄소 배출 저감에도 기여한다는 설명이다.

LG전자는 가정용 히트펌프의 핵심 시장인 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 차별화된 제품과 앞선 기술력으로 영향력을 넓혀가고 있으며 차세대 히트펌프 핵심 기술 개발에도 앞장서고 있다.

LG전자는 극한의 기후에서도 고성능을 발휘하는 히트펌프 기술을 연구하기 위해 한국뿐 아니라 북미(미국 알래스카), 유럽(노르웨이 오슬로), 아시아(중국 하얼빈) 등에 히트펌프 한랭지 연구소를 운영하고 있다. 또 각국 대학 및 기관과 긴밀한 협력을 이어가며 고효율 난방 기술 개발도 지속 중이다.

히트펌프 외에도 상업용 에어컨이나 칠러 등 다양한 제품 영역에서도 전문 인력을 양성하며, 글로벌 냉난방공조 시장의 탑티어 기업으로 도약하기 위한 기반을 다지고 있다. LG전자는 미국, 인도 등 전 세계 43개 국가, 65개 지역에서 매년 3만 명이 넘는 냉난방공조 엔지니어를 양성하고 있다.

권민호 LG전자 ES엔지니어링담당은 “유럽 등 선진 시장에서 인정받은 히트펌프 기술력은 물론, 고객 접점의 설치·유지보수 등 전문적인 인프라 경쟁력으로 국내 고객들에게도 차원이 다른 고효율 난방 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.