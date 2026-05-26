[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 청년 신혼부부의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 정주 여건을 조성하기 위해 ‘청년신혼부부 월세지원사업’ 신청을 상시 접수하고 있다고 26일 밝혔다.

지원 대상은 임차보증금 5000만원 이하, 월세 80만원 이하의 주택에 거주하는 무주택 청년신혼부부 가구다.

부부 합산 연 소득이 6000만원 이하이고 부부 모두 19세 이상 39세 이하여야 한다.

사업에 선정되면 소득 구간별로 차등해 월 최소 10만원에서 최대 30만원까지 최대 2년간(총 대략 720만원) 지원받을 수 있으며 지원금은 본인 명의 계좌에 반기별로 지급된다.

신청은 경북도 주거복지시스템을 통해 예산 소진 시까지 상시 가능하며 자세한 요건은 안동시청 누리집 분야별 정보에서 확인할 수 있다.

안동시 관계자는 “청년신혼부부에게 주거비는 결혼과 출산, 정착을 고민하는 데 큰 부담으로 작용한다“며 ”청년신혼부부가 안정적으로 생활할 수 있는 주거 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.