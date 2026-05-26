공사장 폐기 예정 소화기 100개 재활용… 장사동·가회동·옥인동 화재 취약지역 3곳에 무상 배부 좁은 골목·노후 건물 밀집지역 초기 대응 강화… 자원 선순환·예산 절감·생활안전 확보 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구가 건축공사장에서 사용승인 이후 폐기되는 잔여 소화기를 화재 취약지역에 재활용하는 ‘종로 든든(本) 프로젝트’를 본격 추진한다.

건축공사장에는 소방시설법에 따라 화재 발생에 대비한 임시소방시설을 설치해야 한다. 이에 따라 현장마다 소화기 등이 다수 비치되지만, 실제 화재 발생 사례가 많지 않아 상당수가 공사 완료 이후 폐기돼 왔다.

종로구는 사용기간이 짧고 성능이 유지된 소화기를 화재 취약지역에 재활용할 경우 생활안전 강화와 자원 절감 효과를 동시에 거둘 수 있다고 보고 이번 사업을 추진했다.

특히 종로구는 구도심 특성상 좁은 골목길과 노후 건축물이 많아 화재 발생 시 소방차 진입이 어려운 지역이 적지 않다.

이에 구는 화재 취약지역의 초기 대응 능력을 높이기 위해 올해 1분기 유관 부서와 동주민센터를 대상으로 수요조사를 실시해 ▷종로1·2·3·4가동 장사동 일대 화재 취약 상가 밀집지역 ▷가회동 북촌로11길 일대 협소 골목 ▷옥인동 47번지 일대 자율주택정비사업지 등 3개 지역을 최종 대상지로 선정했다.

배부 물량은 총 100개다. 구는 지역 내 건축공사장 가운데 사용승인을 앞둔 효성중공업과 협업해 공사 완료 후 폐기 예정이던 소화기를 무상 기증받기로 했다.

배부에 앞서 효성중공업 관계자와 함께 소화기 상태 점검을 실시할 예정이다. 유효기간과 안전핀 결속 상태, 압력계 정상 여부 등을 확인하고 필요한 정비를 거쳐 6월 말까지 대상 지역에 배부·비치를 완료할 계획이다.

구는 이번 사업을 통해 신규 소화기 구매 비용 약 350만 원을 절감할 수 있을 것으로 보고 있다. 또 소방차 진입이 어려운 골목길과 상가 밀집지역에 소화기를 집중 배치함으로써 화재 발생 시 초기 대응 시간을 단축하고, 노후 건축물과 협소 골목이 밀집한 지역의 생활 안전망 강화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.