5~6월 주거 취약계층 가정의 방충망 설치·보수 집중 지원, 해충 유입 등 여름철 생활 불편 예방

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 여름철 폭염에 대비해 주거 취약계층 주민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 오는 6월까지 ‘착착성동 생활민원기동대’가 방충망 설치 및 보수 등 주거환경 개선 집중 지원에 나선다.

‘착착성동 생활민원기동대’는 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 국가유공자, 긴급지원 대상자 등 주거 취약계층 가정에 직접 방문하여 집수리 서비스를 신속하게 제공하는 사업이다.

특히 매년 5월~6월을 폭염 대비 방충망 집중 설치·보수 기간으로 지정해 지원 서비스를 집중적으로 실시해 왔으며, 지난해에는 지역 내 주거취약계층을 대상으로 총 64건의 방충망 설치 및 보수를 지원했다.

올해도 여름철 해충 유입 등을 예방하기 위해 현관 및 창문의 방충망 설치·보수를 집중 지원하고, 대상자의 주거환경과 수요를 반영해 가스타이머 설치, 전등 교체, 수전 교체 등 맞춤형 집수리 서비스를 함께 제공한다.

지원 규모는 가구별 1회 재료비 20만 원으로, 연간 최대 3회까지 지원받을 수 있다. 올해부터는 가구별 1회 재료비 한도를 기존 18만 원에서 20만 원으로 상향 조정하여 보다 폭넓은 주거환경개선 서비스를 지원하고 있다.

올해 ‘착착성동 생활민원기동대’ 집수리 서비스를 지원받은 성수1가제2동 주민 채OO(68) 씨는 “현관문으로 모기가 많이 들어와 하루에도 수차례 모기에 물리고 쥐까지 드나들어 불편이 컸다“며 ”비용이 걱정되어 방충망 설치를 망설이고 있었는데, ‘착착성동 생활민원기동대’에서 신속히 방문해 현관 방충망을 설치해 준 덕분에 올여름은 훨씬 쾌적하게 지낼 수 있을 것 같다”고 감사의 마음을 전했다.

‘착착성동 생활민원기동대’의 서비스가 필요한 주민은 거주지 동주민센터로 방문해 신청하면 되며, 자세한 사항은 각 동주민센터 또는 성동구청 통합돌봄과로 문의하면 안내받을 수 있다.