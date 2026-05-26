5·18 당일 ‘탱크데이’ 문구 사용 파장…대표 해임 후 추가 수습 조치

[헤럴드경제=장연주 기자] 정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 논란과 관련, 직접 대국민 사과에 나선다.

26일 신세계그룹에 따르면, 정 회장은 이날 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 사과문을 발표한다.

정 회장은 이날 5·18 민주회운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 싱처 받으신 모든 분들께 직접 사과하고, 그룹 차원의 진상조사 결과도 함께 설명할 것으로 알려졌다.

앞서 스타벅스는 지난 18일 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 논란을 빚었다.

5·18 광주민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시켰다는 비판이 제기됐다.

이에 정 회장은 논란 당일 손정현 당시 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고 다음 날 대국민 사과문을 발표하는 등 수습에 나섰지만 거센 논란이 이어지고 있다.

각계에서 스타벅스 불매 움직임이 일고 있는가 하면, 이재명 대통령도 직접 이 사태를 언급하는 등 파정이 확산되고 있다.

한편, 신세계그룹은 이번 사태 이후 진행한 자체 진상조사 결과를 이날 발표하면서 재발 방지 대책도 내놓을 것으로 예상된다.