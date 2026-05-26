네타냐후 “테러리스트 600명 이상 제거…속도 안늦출 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 25일(현지시간) 이스라엘군에 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공세를 강화할 것을 지시했다고 밝혔다. 현재 미국과 이란이 논의 중인 휴전 연장 등 양해각서(MOU) 초안에 이스라엘과 헤즈볼라 간의 전쟁 종식에 관한 내용도 담긴 것으로 알려진 가운데 네타냐후 총리가 이같이 발언하면서 미국-이란의 협상도 영향을 받을지 주목된다.

이스라엘 일간 타임스오브이스라엘 등에 따르면 네타냐후 총리는 이날 영상 성명에서 “우리는 헤즈볼라와 전쟁 중”이라며 “최근 몇 주 동안 우리의 용감한 전사들은 600명 이상의 테러리스트를 제거했다”고 말했다.

이어 “그러나 우리는 결코 속도를 늦추지 않을 것”이라며 “오히려 나는 그들에게 (가속) 페달을 더욱 세게 밟으라고 지시했다”고 강조했다.

네타냐후 총리는 헤즈볼라가 드론으로 공격하고 있고, 이스라엘이 이에 대응하는 전담팀을 운영해 해결할 것이라면서 “지금 우리에게 필요한 것은 공격 강도를 높이고 병력을 늘리는 것이며 우리는 그들을 결정적으로 타격할 것”이라고 말했다.

한편 이날 레바논에선 이스라엘군이 남부 여러 마을을 공습해 3명이 숨졌다고 AFP 통신이 레바논 국영통신(NNA)을 인용해 전했다.

이스라엘군과 레바논은 지난 4월18일 이후 휴전에 들어갔지만, 교전을 이어가고 있다. 이스라엘군 대변인은 이날 소셜미디어에 “헤즈볼라가 휴전 협정을 어겨 이스라엘군이 무력으로 대응할 수밖에 없었다”고 적었다.