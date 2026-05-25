외국인, 18~22일 14.4조 순매도 삼전닉스 10.5조 매도…전체의 73% 로봇, ESS, 2차전지 및 코스닥 매수

[헤럴드경제=서재근 기자] 외국인 투자자들이 지난 한 주 삼성전자와 SK하이닉스를 10조원 넘게 팔아치운 것으로 나타났다.

25일 연합뉴스에 따르면 외국인 투자자(기타외국인 포함)는 지난 18∼22일 유가증권시장에서 SK하이닉스를 5조3270억원, 삼성전자를 5조2587억원어치 순매도했다. 이는 같은 기간 전체 순매도 규모인 14조4477억원의 73%에 달하는 수치다.

외국인은 코스피가 ‘7000피’를 찍은 다음 날인 지난 7일 순매수 우위에서 방향을 들어 지난 22일까지 무려 12거래일 연속 내다 팔며 총 46조3383억원을 순매도했다. 특히, 이 기간 SK하이닉스는 19조5314억원, 삼성전자는 18조8688억원을 순매도했다. 이는 전체의 82.9%다.

외국인이 두 종목 다음으로 가장 많이 순매도한 종목은 현대모비스(7143억원)에 이어 현대차(5953억원), LG전자(3149억원), 삼성전기(2934억원) 순으로 나타났다.

반면, 외국인은 로봇과 에너지저장장치(ESS), 2차전지 관련주 및 코스닥 시장으로 눈을 돌렸다. 지난 한 주 코스피에서 외국인이 가장 많이 순매수한 종목은 두산로보틱스(3700억원)과 삼성SDI(1489억원)으로 집계됐다.

아울러 코스닥에서는 지난 한 주간 1조2926억원을 순매수하며 상승세를 주도했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “외국인 포트폴리오에서 한국 반도체주만 가파른 상승세 때문에 비중이 커지자 매도로 대응했을 가능성이 있다”고 진단했다.