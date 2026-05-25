케빈 해싯 국가경제위원장, 물가·금리 우려에 “경제 먹구름 없어”

[헤럴드경제=김영철 기자] 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장은 24일(현지시간) 이란과의 전쟁이 끝난 뒤 1∼2개월 안에 전세계 모든 정유시설에 필요한 양의 원유가 공급될 것이라고 전망했다.

해싯 위원장은 이날 CBS 방송 ‘페이스 더 네이션’에 출연해 “일단 (호르무즈) 해협이 개방되면 유조선들은 다시 돌아갈 것이고, 거의 즉시 정유시설들에 원유를 다시 채워 넣게 될 것”이라며 “유조선은 하루에 약 300해리(약 556km)를 간다. 그래서 해협과 가까운 인도나 파키스탄 같은 곳은 (즉시) 원유를 공급받을 것이고, 그러면 곧바로 그것을 정제 제품으로 전환하게 될 것”이라고 설명했다.

이어 “뉴질랜드처럼 더 아래쪽에 있는 곳은 조금 더 오래 걸릴 것”이라면서도 “실제로 대략 한 달에서 두 달 사이면 지구상의 모든 정유시설이 필요한 모든 원유를 확보하게 될 것”이라고 밝혔다.

다만 미국과 이란의 종전 합의에 따른 호르무즈 해협 개방이 언제 실현될지에 대해선 “(트럼프) 대통령과 (국무장관인) 마코 루비오, 그리고 이란 측이 해결해야 할 문제”라고 답했다.

해싯 위원장은 미국 증시가 사상 최고치 경신 행진을 이어가는 와중에도 물가가 상승하면서 경제에 먹구름이 몰려오고 있다는 지적에 “경제에 전혀 먹구름이 몰려오고 있지 않다”고 반박했다. 또 이란 전쟁에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려로 소비자심리지수가 사상 최저 수준으로 하락한 데 대해서도 응답자의 정치적 성향이 영향을 미친 결과라면서 무당층 성향 응답자들이 실제로는 민주당원들이기 때문이라고 주장했다.

해싯 위원장은 이 같은 이유로 소비자심리지수보다 소비자신뢰지수를 주목해야 한다면서 “소비자신뢰지수는 우리가 지금 보고 있는 다른 모든 긍정적인 수치들과 일치한다”고 강조했다.

미 경제조사단체 콘퍼런스보드가 발표하는 소비자신뢰지수는 이란 전쟁에 따른 경제 불확실성과 유가 상승에도 지난달 강보합세를 나타냈다.