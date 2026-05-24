일 잘하는 이재명, 정원오, 우형찬, 원 팀으로 나서야 양천구 숙원사업 해결

[헬럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 중앙당선거대책위원회 ‘오뚝유세단’의 박주민·김영배·전현희 의원이 우형찬 양천구청장 후보 지원 유세에 나섰다.

이들은 양천의 빠른 발전을 위해 우형찬 후보를 압도적으로 지지해 달라고 호소했다.

24일 오후 3시 30분 양천구 현대백화점 앞에서 열린 유세에서 박주민 의원은 “우형찬 후보는 3선 시의원이자 교통위원장을 지낸 서울시 최고의 교통 전문가”라며 “정원오 후보와 우형찬 후보가 당선되어야 목동선과 강북횡단선 등 지역 숙원 사업을 해결할 수 있다”고 강조했다.

전현희 의원은 “우형찬 후보는 양천구민에게 봉사하기 위해 양천구청장 선거에 나섰다”며 일 잘하는 “이재명 대통령 함께 검증된 일꾼인 정원오 후보가 일잘러 Ⅱ라면, 우형찬 후보는 일잘러 Ⅲ”라고 치켜세웠다. 이어 “우 후보가 양천구청장에 당선되면 전폭적으로 지원할 테니 압도적인 지지를 부탁드린다”고 호소했다.

김영배 의원은 “강북횡단선은 박원순 전 시장 시절 다 해놓은 것을 오세훈 시장이 걷어찼다”.며 “화가 나서 오세훈 시장에게 소리라도 지르고 싶다”고 주장했다. “정원오, 우형찬 후보가 당선되면 당 차원에서 강북횡단선과 목동선 사업을 즉각 추진하겠다”고 강조했다.

지역구 국회의원인 황희·이용선 의원도 지원 사격에 나섰다. 두 의원은 “대한민국의 미래와 아이들에게 희망을 줄 수 있는 우형찬 후보를 당선시켜 양천의 빠른 발전을 이루자”고 말했다. 이어 “서남권 교통대책의 핵심인 목동선과 강북횡단선 사업이 지연된 것은 현 서울시장의 책임이 크다”며 “사업을 지체시킨 장본인의 재추진 공약은 신뢰하기 어렵다”고 날을 세웠다.

우형찬 후보는 “지난 4년간 목동선 사업이 중단되었는데, 오세훈 시장과 이기재 후보에게 과연 추진 의지가 있었는지 의문”이라고 날을 세웠다. 우 후보는 “말뿐인 약속이 아니라, 4년 내에 반드시 공사 착공 소식을 구민들께 전하겠다는 확신이 있어 구청장에 출마했다”며 “정원오 후보와 함께 목동선을 완공하고 강북횡단선 사업을 강력히 추진하겠다”고 선언했다.

또 우 후보는 “상대 후보는 힘없는 야당 구청장이 되겠지만, 나는 힘 있는 집권 여당의 구청장 후보”라며 “목동아파트 재건축과 목동선·강북횡단선 같은 대형 사업을 진짜 해결할 수 있는 힘은 여당 구청장인 나에게 있다”고 지지를 호소했다.

오뚝유세단은 6·3 지방선거 경선 과정에 참여했던 후보자들로 구성돼 전국을 순회하며 민주당 후보 지원 유세를 펼치고 있으며, 박주민, 전현희, 김영배 의원 등이 참여 하고 있다.

민주당 우형찬 양청구청장 후보는 현재 3선 서울시의원으로 서울시의회 부의장, 서울시의회 교통위원장을 지낸 53년 양천 토박이 정치인이다.