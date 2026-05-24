4R 5오버 부진, 최종 9언더파 정상 “예선 참가 독려한 아내 덕 이 자리”

[헤럴드경제=조용직 기자] 양지호가 골프 내셔널 타이틀 대회인 한국오픈 선수권대회에서 예선부터 출전해 본 대회에서 우승한 최초의 선수가 됐다.

양지호는 24일 충남 천안의 우정힐스 컨트리클럽(파71)에서 열린 코오롱 제68회 한국오픈(총상금 14억원) 최종 4라운드에서 버디 2개와 보기 7개를 묶어 5오버파 76타를 쳤다.

벌어둔 타수가 많아 우승에는 문제가 없었다. 최종 합계 9언더파 275타를 기록한 양지호는 2위 찰리 린드(스웨덴·5언더파 279타)를 4타 차로 따돌리고 정상에 올랐다.

2022년 KPGA투어 KB금융 리브챔피언십, 2023년 6월 KPGA투어·일본프로골프투어(JGTO) 공동 주관으로 열린 하나은행 인비테이셔널에 이은 개인 통산 3승째다.

우승 상금은 5억원이며, 보너스 2억원을 더해 양지호는 이번 대회에서만 총 7억원을 챙겼다. 7월 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열리는 디오픈 챔피언십 출전권도 거머쥐었다.

양지호는 한국오픈 역사상 처음으로 예선을 거쳐 출전해 우승한 선수로 이름을 남겼다. 한국오픈은 더 많은 선수에게 도전 기회를 주고자 2006년부터 예선 제도를 운영하고 있으며, 올해 예선을 통해서는 애초 15명이 출전권을 따냈다.

예선을 18위로 마쳐 출전하지 못할 뻔했던 양지호는 결원이 생기면서 기회를 얻은 이번 대회에서 1라운드부터 한 번도 선두를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승까지 달성했다.

전날 3라운드까지 2위에 7타 앞선 압도적인 선두를 달린 양지호는 이날 경기 초반엔 잠시 위기를 겪었다. 1번(파4)과 2번 홀(파4) 샷이 흔들리며 연속 보기를 적어냈다. 3라운드까지 양지호에게 10타 뒤진 4위로 이날 바로 앞 조에서 경기한 왕정훈이 그 틈을 타 2∼4번 홀 연속 버디를 솎아내 5타 차로 따라붙었다.

양지호는 5번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡아내 좋지 않은 흐름을 끊었으나 왕정훈은 6번(파4)과 8번 홀(파5)에서도 버디 행진을 이어가며 양지호를 4타 차로 압박하기도 했다.

하지만 왕정훈은 9번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 그린에 올리지 못한 채 보기를 적어내 기세가 꺾였고, 양지호가 이어 경기한 9번 홀에서 칩인 버디를 잡아내며 6타 차로 벌려 승부가 일찌감치 기울어졌다.

양지호는 “아침 헛구역질이 나와 바나나만 먹었다. 초반에 연속 보기가 나와서 당황했지만, 같이 치는 선수들도 보기가 나와서 빨리 마음을 다잡을 수 있었다”면서 “이번 대회에서는 모든 기운이 저에게 온 것 같다”고 소감을 밝혔다.

그는 “한국오픈 예선 직전 대회(KPGA 파운더스컵)에서 챔피언 조로 경기했다가 공동 17위로 밀려나 침울하고 몸도 힘들어서 예선에 가지 않으려고 했는데, 아내가 대리운전 기사를 불러줘서 이 자리까지 올 수 있었다”며 고마움을 전했다.

왕정훈은 후반에 4타를 잃으며 공동 3위(4언더파 280타)로 마쳤고, 2008·2009년 이 대회 우승자 배상문도 공동 3위에 자리했다.

PGA투어 우승 경력을 지닌 LIV 골프의 아브라암 안세르(멕시코)는 김찬우와 공동 5위(3언더파 281타)에 올랐다.

이수민이 7위(2언더파 282타), 아마추어 국가대표 김민수(호원방통고)가 김성현과 공동 8위(이븐파 284타)로 뒤를 이었다.