“정성호 ‘군 복무하지 않는 것 매국’ 발언 매우 지당” “공직후보자 병역기피 의혹 결코 가벼운 문제 아냐”

[헤럴드경제=신대원 기자] 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 나선 이용 국민의힘 후보가 정성호 법무부 장관의 발언을 빌려 경쟁자인 이광재 더불어민주당 후보를 둘러싼 ‘병역 의혹’ 때리기에 나섰다.

이 후보는 24일 페이스북에 올린 글에서 먼저 “정 장관도 ‘군 복무를 하지 않는 것은 매국’이라고 했다. 매우 지당한 말씀”이라며 “유승준 씨 같은 사례에만 적용될 말이 아니다. 국민을 대표하겠다는 정치인에게는 더 엄격하게 적용되어야 할 기준”이라고 밝혔다.

그는 “그래서 묻지 않을 수 없다”며 “이 후보는 본인을 둘러싼 병역기피 의혹에 대해 정 장관의 발언을 어떻게 받아들이느냐”고 물었다.

이어 “같은 민주당 안에서도 정 장관은 병역기피를 ‘매국’이라고 했고, 이 후보는 병역문제에 대해 국민 앞에 설명해야 할 위치에 있다”면서 “병역기피가 매국이라면, 병역기피 의혹은 공직 후보자에게 결코 가벼운 문제가 아니다”고 강조했다.

또 “국민에게는 병역의 의무를 말하고, 같은 당 후보에게는 침묵한다면 그 원칙은 국민을 향한 원칙이 아니라 정치적 편의를 위한 말일 뿐”이라고 덧붙였다.

이 후보는 계속해서 “이 후보께 묻는다”며 “정 장관의 기준에 동의하느냐. 동의한다면 본인의 병역문제도 그 기준 앞에 세우라”고 촉구했다.

이어 “국민은 남의 병역에는 엄격하고, 자신의 병역에는 침묵하는 정치를 신뢰하지 않는다”면서 “병역 앞에서 국민과 정치인의 기준은 달라질 수 없다”고 덧붙였다.

앞서 정 장관은 법무부의 가수 스티브 승준 유(유승준)를 비롯한 병역 면탈자의 입국금지를 유지하기 위한 법적 근거 마련 검토 과정에서 병역 의무를 이행하지 않고 국적을 이탈한 것에 대해 “반사회 질서고 그야말로 매국적 행위”라고 언급한 바 있다.